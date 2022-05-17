26 бригад тероборони беруть участь у бойових діях, а загальна чисельність Сил ТрО – 110 тисяч

Із 32-х бригад територіальної оборони 26 бригад у повному складі чи частково вже беруть участь у бойових діях. Такі дані навів під час виступу на брифінгу щодо поточної ситуації на фронті начальник штабу — заступник командувача Сил територіальної оборони ЗС України бригадний генерал Сергій Собко.
Він підкреслив, що Сили територіальної оборони є складовою Збройних Сил України, як і Сухопутні війська, Повітряні Сили, Військово-Морські Сили, і підпорядковуються Головнокомандувачу ЗСУ. І, якщо в когось є хибна думка, що територіальна оборона виконує завдання виключно в межах своїх областей і районів, то це не так. Відповідно до чинного законодавства, підрозділи Сил ТрО ЗСУ можуть використовуватися й використовуються там, де є така необхідність, відповідно до рішення вищого керівництва Збройних Сил України.
Він також зазначив, що окрім бригад територіальної оборони наразі вже створено понад 700 добровольчих формувань територіальних громад.
За матеріалами АрміяInform
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер