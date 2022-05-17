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26 бригад тероборони беруть участь у бойових діях, а загальна чисельність Сил ТрО – 110 тисяч

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 174

 

Сили територіальної оборони є складовою Збройних Сил України

Із 32-х бригад територіальної оборони 26 бригад у повному складі чи частково вже беруть участь у бойових діях. Такі дані навів під час виступу на брифінгу щодо поточної ситуації на фронті начальник штабу — заступник командувача Сил територіальної оборони ЗС України бригадний генерал Сергій Собко.

Він підкреслив, що Сили територіальної оборони є складовою Збройних Сил України, як і Сухопутні війська, Повітряні Сили, Військово-Морські Сили, і підпорядковуються Головнокомандувачу ЗСУ. І, якщо в когось є хибна думка, що територіальна оборона виконує завдання виключно в межах своїх областей і районів, то це не так. Відповідно до чинного законодавства, підрозділи Сил ТрО ЗСУ можуть використовуватися й використовуються там, де є така необхідність, відповідно до рішення вищого керівництва Збройних Сил України.

- Воїни Сил територіальної оборони беруть активну участь у боях вже з перших днів широкомасштабної війни. Вони брали участь у бойових діях під час звільнення від окупантів Київської, Чернігівської, Сумської областей, успішно воюють окремі підрозділи ТрО Донецької області. Ну, а про те, як воїни Харківської бригади тероборони вийшли на окремі ділянки державного кордону, відомо вже всім, — зазначив бригадний генерал Сергій Собко та додав, що зараз чисельність Сил тероборони ЗСУ становить близько 110 тисяч військовослужбовців.

Він також зазначив, що окрім бригад територіальної оборони наразі вже створено понад 700 добровольчих формувань територіальних громад.

- Окрім того, станом на сьогодні уже створено понад 700 добровольчих формувань територіальних громад, які є невід’ємною складовою тероборони України. У цілому, ця цифра буде триматися. Однак, у залежності від ситуації, що буде складатися, можливе прийняття рішення про формування додаткових військових частин, — пояснив бригадний генерал Сергій Собко

За матеріалами АрміяInform

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: АрміяInform

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Теги: територіальна оборона ЗСУ добровольче формування Міноборони
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