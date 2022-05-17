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У Міноборони розповіли про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ у травні

Сьогодні, 17:41 Переглядів: 389

 

Виплати військовослужбовцям у травні проводяться за квітень

Міністерство оборони України, відповідно до заявок, які отримали від Збройних Сил України, перерахувало 51,5 млрд гривень для виплат грошового забезпечення військовослужбовцям за квітень.

Про це сказала заступник Міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

Вона нагадала, що виплати грошового забезпечення силам оборони здійснюються в поточному місяці за попередній.

- Якщо ми говоримо про перерахування грошей Міністерством оборони України у війська в травні, то йдеться про гроші, які нараховуються військовослужбовцям за квітень, — зазначила вона.

Гроші зараховуються двома траншами. Перший транш — виплата щомісячного грошового забезпечення, а другий — виплата додаткової винагороди у зв’язку з введенням воєнного стану. Її розмір – 30 тисяч грн, якщо військовослужбовець не приймає участі у боях, і 100 тисяч грн, якщо бере участь у боях.

Зазначається, що військові частини мають зарахувати виплати військовослужбовцям орієнтовно до 20 травня.

За матеріалами АрміяINFORM 

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: АрміяInform

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Теги: Міноборони виплати винагорода військові
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