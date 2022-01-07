Новации 2022: что изменится в новом году

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 1

Зарплаты, соцвыплаты, пособия

В 2022 году обещают только одно незначительное повышение минимальной зарплаты. С 1 декабря 2021-го она уже составляет 6 500 грн, а с 1 октября вырастет на 200 грн – до 6 700 грн. В почасовом размере с 1 декабря это 39,26 грн, с 1 октября – 40,46 грн.

В то же время пенсионеры могут рассчитывать на повышение минимальной пенсии трижды за год. С 1 января 2022 года она вырастет до 1 934 грн, с 1 июля — до 2 027 грн, а с 1 декабря — до 2 093 грн.

Прожиточный минимум

на 1 января 2022 года — остается на уровне 2393 грн

с 1 июля 2022 года — повышение до 2508 грн

с 1 декабря 2022 года — повышение до 2589 грн.

Минимальная зарплата

на 1 января 2022 — остается на уровне 6500 грн,

с 1 октября 2022 — повышение до 6700 грн.

Почасовая минимальная зарплата

на 1 января 2022 — остается на уровне 39,26 грн,

с 1 октября — повышение до 40,46 грн.

В бюджет заложена среднемесячная зарплата на уровне 15,3 тыс. грн.

Максимальный размер пособия по безработице – до 9924 гривень, а родители смогут воспользоваться монетизацией "бэби-бокса" и получить выплату деньгами от государства в размере 6300 гривень.

Как подрастут пенсии

В 2022 году пенсии вырастут для всех пенсионеров с 1 июля и с 1 декабря — в соответствии с этапами повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Кроме того, в 2022-м ожидается еще несколько дополнительных этапов повышения пенсий для отдельных категорий пенсионеров, а также индексация пенсий весной.

С 1 января 2022 года будут повышены выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС, получившим инвалидность:

I группа инвалидности — 14 600 грн;

ІІ группа инвалидности — 9500 грн;

ІІІ группа инвалидности — 7000 грн.

Кроме того, с 1 января повышение в размере 9% от размера пенсии предусмотрено для женщин в возрасте 60 лет (рожденных в 1962 году).

Также с 1 января до 7800 грн будет повышена пенсия для нетрудоспособных родителей (или нетрудоспособного супруга/супруги) военных, погибших в зоне АТО/ООС.

С 1 марта 2022 проведут плановую индексацию пенсий: их пересчитают в соответствии с ростом средней зарплаты и инфляции.

Также будут проиндексированы ранее назначенные ежемесячные выплаты разным возрастным категориям украинцев. Будет незначительно повышена (приблизительно на процент инфляции) надбавка пенсионерам 75−80 лет в размере 400 грн и доплата лицам старше 80 лет (в размере 500 грн).

С 1 апреля 2022 года пересчитают пенсии для работающих пенсионеров. Пересчет будет автоматическим, во внимание примут приобретенный стаж работы и заработную плату, которую получает работающий пенсионер.

С 1 июля 2022 года — первый этап повышения минимальных пенсий для всех пенсионеров (в соответствии с ростом прожиточного минимума). На этом этапе минимальные пенсии возрастут с 1934 грн до 2027 грн. Соответственно увеличатся и пенсионные надбавки, привязанные к показателю прожиточного минимума.

С 1 октября 2022 года правительство устанавливает ежемесячные доплаты в размере до 300 грн для 1,7 млн. пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет. Такие доплаты будут осуществлять в пределах размера средней заработной платы в Украине за 2020 год.

Для лиц старше 70 лет при наличии длительного стажа работы (для мужчин — 35 лет, для женщин — 30 лет) минимальная пенсия с октября 2022 будет составлять 3000 грн.

При наличии стажа меньшей продолжительности минимальные пенсионные выплаты для людей этого возраста будут определяться пропорционально имеющемуся страховому стажу (при наличии страхового стажа у мужчин 25 лет, а у женщин 20 лет выплачивать будут не менее 2500 грн).

С 1 декабря 2022 года — второй этап повышения минимальных пенсий для всех пенсионеров (в связи с плановым повышением прожиточного минимума). В этот раз минимальная пенсия будет увеличена с 2027 до 2093 грн.

Требования к пенсионному возрасту

В 2022 году минимальная продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет (независимо от пола) увеличится на 12 месяцев и будет составлять 29 лет.

Следовательно, пенсию по возрасту в 2022 году не смогут получать:

украинцы, достигшие возраста 60 лет, но имеющие менее 29 лет страхового стажа;

украинцы, достигшие возраста 63 лет, но имеющие менее 19 лет стажа (необходимо от 19 до 29 лет стажа);

украинцы, достигшие возраста 65 лет, но не имеющие как минимум 15 лет стажа (необходимо иметь от 15 до 19 лет стажа).

Налог на роскошные автомобили

Машины стоимостью выше $45 тыс. обложат налогом на роскошь. Это предусмотрено в "ресурсном" законе 5600. Под налогообложение попадают авто стоимостью более 200 минималок (с 2022 года это 1,3 млн. грн или около $45 тыс). За один такой автомобиль необходимо будет заплатить в бюджет 25 000 грн. Если владелец просрочил оплату на 60–90 дней, то к штрафу будет добавлена дополнительная сумма в объеме 10%. Раньше облагали налогом авто стоимостью более 375 минималок.

Налог на недвижимость

Владельцы недвижимости, общая площадь которой составляет более 60 м2 (квартира) и 120 м2 (дом), должны будут заплатить 97,5 грн. или 1,5% от минимальной зарплаты за каждый лишний метр. То есть, ставка налога на недвижимость вырастет на 21%.

При продаже более трех квартир в год в бюджет нужно заплатить 18% от разницы между двумя суммами – покупки и продажи.

Кассовые аппараты

С 1 января кассовые аппараты или программные регистраторы расчетных операций (ПРРО) станут обязаловкой почти для всех предпринимателей.

Их обязаны использовать в своей работе физические лица-предприниматели, которые являются плательщиками единого налога второй, третьей и четвертой групп. Ужесточаются и штрафы за операции без использования РРО: предпринимателям грозит 100% стоимости товаров в случае первого нарушения и 150% – за каждое повторное нарушение.

Новации в IT: «Дія City».

C 1 января вступит в силу Закон о налогообложении для ІТ в «Дія City». Это режим для украинских технологических компаний. Участники режима получат возможность платить меньше налогов. Компании смогут подавать заявки на участие и становиться его резидентами, чтобы работать по сниженным налоговым ставкам. «Дія City» вводится на 25 лет, а участие — добровольное. Резидентами могут стать только разработчики программного обеспечения или компьютерных игр и компании из смежных сфер, например, робототехники и кибербезопасности.

Закон об олигархах

Кроме этого, после майских праздников вводится в действие «Закон об олигархах», причем признавать того или иного человека олигархом уполномочен Совет национальной безопасности и обороны. СНБО также займется реестром олигархов. В реестре будут указываться данные олигарха, его активы и перечень политиков, к работе которых он причастен. К человеку, попавшему в список олигархов, применят ряд ограничений. В частности, будет запрещено осуществлять взносы в поддержку политических партий и участвовать в большой приватизации.

Также людям из этого реестра придется подавать декларацию о доходах. Кроме того, в законе вводится понятие «декларации о контактах» для всех госслужащих, если они контактировали с олигархом или его представителем.

Лекарства по рецептам

С 1 апреля 2022 года все рецептурные лекарства в украинских аптеках будут продавать исключительно по электронному рецепту. То есть, нельзя будет как раньше купить в аптеке антибиотики. В Украине хотят перейти исключительно на электронные рецепты и полностью отказаться от бумажных.

Обязательная вакцинация

Расширяют список профессий с «обязательной» вакцинацией. К чиновникам и педагогам добавились работники:

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

организаций, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей и реабилитационных учреждений;

предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, например, Укрпочта, Укрзализныця и другие.

Второй этап программы єПідтримка

С третьего квартала 2022 года (то есть примерно с июля) должен заработать второй этап государственной программы єПідтримка, которая предусматривает выплату 1000 грн всем вакцинированным украинцам.

На этом этапе должен быть введен альтернативный механизм начисления средств для тех, кто не пользуется приложением «Дія» или не может его установить.

Электронные пенсионные и новые сервисы в «Дії»

В 2022 году приложение «Дія» расширит перечень услуг и электронных документов. Сервисы для ветеранов заработают в «Дії» в 2022 году. Анонсировано введение в «краткосрочной перспективе Military ID-номера» — специальных электронных услуг на портале «Дія» для украинских призывников, военнообязанных и резервистов. Реализация проекта запланирована на 2022−2023 годы. На портале «Дія» военнообязанным можно будет легко сменить место регистрации без посещения военкомата. А еще в 2022 году в приложении «Дія» должна появиться возможность оформить цифровое пенсионное удостоверение.

Борьба с пакетиками

С 10 марта 2022 года полностью запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания нескольких видов пластиковых пакетов, плата за которые была введена в декабре 2021 года, а именно:

После 10 марта эти виды пакетов (некоторые из них часто называют «маечками») будет запрещено не только продавать, но и распространять вообще, даже за отдельную плату. В качестве первичной упаковки для мяса, рыбы и сыпучих продуктов некоторые пакеты бесплатно будут доступны в Украине до 2023 года.

Цены на пакеты для упаковки (продаются на кассах) с 1 февраля:

2,00 грн — пакет без ручек и боковых складок

2,50 грн — пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок

3,00 грн — пакет с ручками и боковыми складками.

Какими будут алименты

В 2022 году в Украине вырастет минимальный (гарантированный), рекомендуемый и максимальный размер алиментов.

Гарантированный размер алиментов для детей до 6 лет с 1 января составит 1 050 грн, с 1 июля – 1 100 грн, с 1 декабря – 1 136 грн. Для детей от 6 до 18 лет размер будет выше. С 1 января – 1 309 грн, с 1 июля – 1 372 грн, с 1 декабря – 1 416 грн.

Рекомендуемый размер алиментов для детей до 6 лет с 1 января будет 2 100 грн, с 1 июля — 2 201 грн, с 1 декабря — 2 272 грн. В то же время для детей от 6 до 18 лет он будет составлять: с 1 января 2 618 грн, с 1 июля — 2 744 грн, с 1 декабря — 2 833 грн.

Максимальный размер алиментов на ребенка до 6 лет 1 января будет составлять 21 тыс. грн, с 1 июля – 22 010 грн, с 1 декабря – 22 720 грн. Для детей от 6 до 18 лет его установят на уровне 26 180 грн с 1 января, с 1 июля – 27 440 грн, с 1 декабря – 28 330 грн.

Выплаты при рождении ребенка

Поскольку народные депутаты так и не приняли закон о повышении размера выплат при рождении ребенка до 50 тыс. грн, то в 2022 году помощь будет составлять 41 280 грн. Ее первую часть выплачивают сразу – это 10 320 грн. Оставшуюся сумму родители получают в течение следующих 36 месяцев равными частями по 860 грн в месяц.

Пакет малыша в 2022 году по-прежнему можно будет получить деньгами или в натуральной форме. В денежной форме он составляет не менее трех прожиточных минимумов для ребенка до 6 лет, то есть:

с 1 января — 6 300 грн

с 1 июля — 6 603 грн

с 1 декабря — 6 816 грн.

Но потратить эти деньги родители смогут только на гигиенические средства и косметику, детское питание, одежду и обувь для ребенка, детскую посуду, предметы, предназначенные для ухода за новорожденным, постельные принадлежности, коляски, автокресла, ходунки и другие габаритные изделия для малыша, игрушки, развивающие коврики и другие детские аксессуары. Купить их можно в магазинах, которые участвуют в проекте Монетизация одноразовой натуральной помощи.

Математика — наше все

Вступительная кампания в 2022 году начнется в привычные для поступающих сроки – в июле. Но будущих студентов ждет ряд нововведений. Так, Минобразования решило усилить роль математики при поступлении в вузы.

Поэтому математика стала вторым обязательным конкурсным предметом для поступления на такие специальности: политология, журналистика, социальная работа, социальное обеспечение. Раньше обязательным предметом был только украинский язык.

Также для поступления на специальность Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии ЗНО по математике является третьим предметом конкурса вместо нескольких предметов на выбор.

Произошли изменения в предметах для поступления на медицинские специальности. Теперь вторым предметом можно будет выбрать математику или химию, а третьим – физику или биологию.

Повышение налогов для украинцев

В ноябре 2021 года Верховная Рада приняла так называемый ресурсный законопроект 5600. Он предусматривает, что в 2022 году появятся новые налоги для украинцев. В частности, вводится минимальное налоговое обязательство (МНО). Это минимальная сумма налога, которую нужно уплатить за земельный участок сельскохозяйственного назначения. Она составит около 5% от стоимости земли в год. Но в 2022 и 2023 годах это будет 4%. Не будет распространяться минимальное налоговое обязательство на владельцев земельных участков в пределах населенных пунктов, то есть на землю на придомовых территориях.

Еще одна норма этого закона предусматривает введение налога в размере 18% на доходы, полученные от продаж собственной сельскохозяйственной продукции. Но он будет действовать, если сумма доходов от продаж превышает 12 размеров минимальной заработной платы (78 тыс. грн – с 1 января и 80 400 грн – с 1 октября).

Кроме того, для украинцев вводится налог в размере 18% на доход, если гражданин продает третий и следующий после него объект недвижимости в течение одного года.

+20% к Meta, Google, eBay и Amazon

Компания Amazon разослала украинским некоммерческим пользователям уведомления о стягивании налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% с 1 января 2022 года. Ранее об этом также заявляли Meta, Google, eBay и Adobe.

Такие нововведения связаны с тем, что в январе 2022 года вступает в силу так называемый закон о налоге на Google. Согласно документу, онлайн-услуги, которые компании-нерезиденты предоставляют украинским пользователям, облагаются налогом на добавленную стоимость в размере 20%.

Штрафы за указание пола в вакансиях

С 8 января 2022 года работодателей будут штрафовать за то, что они указывают определенный пол в вакансиях (только для женщин или только для мужчин).

Размер штрафа будет равен десятикратному размеру минимальной зарплаты (с января – 65 тыс. грн, с октября – 67 тыс. грн). Но это правило не касается специфической работы, которую может выполнять только мужчина или женщина.