У Полтаві в ДТП постраждала 8-річна дівчинка

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Крім дитини постраждав ще один водій

6 січня, близько 11.30, на перехресті вулиць Комарова та Серьогіна у Полтаві сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, зіткнулись ВАЗ, під керуванням 44-річного водія, та Nissan X-Trail, під керуванням 55-річного чоловіка.

Водій автомобіля Nissan X-Trail та його 8-річна пасажирка з травмами потрапили до лікарні.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовуються.