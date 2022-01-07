Тестів на «Омікрон» у Кременчуці поки що немає

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 169

За словами мера, місто не закуповувало тестів для визначення цього штаму

У Кременчуцьких лабораторіях відсутня можливість визначення штаму COVID-19 «Омікрон». Про це заявив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому 6 січня: - Місто не закуповувало тестів для визначення цього штаму. В разі, якщо такі тести будуть надходити, вони надходитимуть централізовано на нашу лабораторію. Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року «Омікрон» вже з'явився на Полтавщині.



Поділитись новиною



