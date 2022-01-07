На Полтавщині розшукують молодика, який зник тиждень тому

Якщо щось про нього знаєте - повідомте в поліцію
Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого 21-річного Науріса Жанісовича Мурнікова з с. Коноплянка, Миргородського району.
Відомо, що чоловік 30 грудня пішов з дому і зник. Є інформація, що він може бути у Полтаві.
Якщо вам відома інформація про, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомите відділення №3 (смт Велика Багачка) Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: 0504942002, 0668821752, або «102».
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