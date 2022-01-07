Судитимуть голову сільради, який «подарував» підрядникам 2,4 мільйона на будівництві басейну

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 335

Полтавська обласна прокуратура направили до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї із сільських рад. Йому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

У серпні 2019 року сільський голова, діючи від імені сільської ради, уклав із полтавським товариством договір підряду на будівництво басейну. У подальшому, не перевіривши наявність обладнання та устаткування, передбачених кошторисом та проєктною документацією, він підписав два акти виконаних робіт, унаслідок чого за фактично не виконані роботи товариству перерахували майже 2,4 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Полтавській області.