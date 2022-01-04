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У центрі Кременчука відбудеться Різдвяний вертеп

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 502

 

Побачити дійство можуть усі охочі

7 січня о 16.00 у сквері ім О.Бабаєва відбудеться Різдвяний вертеп. Побачити дійство можуть усі охочі. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив отець Анатолій настоятель храму ікони Божої Матері «Усіх скорботних Радість». 

- Уже через декілька днів з радістю та любов'ю будемо вшановувати величне свято - Різдво Христове. Український народ з давніх-давен славив Богомладенця Христа колядками та вертепами. Зустріньмо Різдво Христове разом!, - зауважив отець Анатолій.
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Автор: Альона Душенко
Теги: Різдво вертеп
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