У центрі Кременчука відбудеться Різдвяний вертеп

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7 січня о 16.00 у сквері ім О.Бабаєва відбудеться Різдвяний вертеп. Побачити дійство можуть усі охочі. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив отець Анатолій настоятель храму ікони Божої Матері «Усіх скорботних Радість».