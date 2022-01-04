У центрі Кременчука відбудеться Різдвяний вертеп
Сьогодні, 08:03
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Побачити дійство можуть усі охочі
7 січня о 16.00 у сквері ім О.Бабаєва відбудеться Різдвяний вертеп. Побачити дійство можуть усі охочі. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив отець Анатолій настоятель храму ікони Божої Матері «Усіх скорботних Радість».
- Уже через декілька днів з радістю та любов'ю будемо вшановувати величне свято - Різдво Христове. Український народ з давніх-давен славив Богомладенця Христа колядками та вертепами. Зустріньмо Різдво Христове разом!, - зауважив отець Анатолій.
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