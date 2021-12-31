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Кременчук, Новини сайту

Похвалися своєю красунею: надсилайте у ТЪ свої новорічні ялинки

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 395

 

Давайте влаштуємо парад новорічних ялинок кременчужан на нашому сайті

Зовсім скоро Новий Рік! А ви вже прикрасили свою ялинку?

Хочемо подивитись на ваших новорічних красунь. Надсилайте на пошту telegraf.in.ua@gmail.com фотографії своїх ялинок, вказавши прізвище своєї сім'ї для підпису.

Почнемо з себе. Ось як виглядає ялинка в редакції:

 


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Автор: ТелеграфЪ
Теги: Новый год Новий рік ялинка елка
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