Похвалися своєю красунею: надсилайте у ТЪ свої новорічні ялинки
Сьогодні, 13:31
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Давайте влаштуємо парад новорічних ялинок кременчужан на нашому сайті
Зовсім скоро Новий Рік! А ви вже прикрасили свою ялинку?
Хочемо подивитись на ваших новорічних красунь. Надсилайте на пошту telegraf.in.ua@gmail.com фотографії своїх ялинок, вказавши прізвище своєї сім'ї для підпису.
Почнемо з себе. Ось як виглядає ялинка в редакції:
Автор: ТелеграфЪ
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