Похвалися своєю красунею: надсилайте у ТЪ свої новорічні ялинки

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 395

Зовсім скоро Новий Рік! А ви вже прикрасили свою ялинку?

Хочемо подивитись на ваших новорічних красунь. Надсилайте на пошту telegraf.in.ua@gmail.com фотографії своїх ялинок, вказавши прізвище своєї сім'ї для підпису.

Почнемо з себе. Ось як виглядає ялинка в редакції:



