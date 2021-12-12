Стояв на 4 пальцях: еквілібрист з Кременчука полонив серця суддів шоу «Україна має талант»

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 1 532

11 грудня на телеканалі СТБ вийшов черговий випуск шоу «Україна має талант», у якому серця суддів полонив 26-річний еквілібрист Дмитро Малахов з Кременчука.

Дмитро – самоучка, навчився еквілібру сам, без тренера, він просто тренувався три рази на день у власному дворі. Еквілібром займається останні 5 років. За фахом хлопець – інженер-матеріалознавець, але зрозумів, що це не справа його життя, він хоче бути цирковим артистом. Також він розповів, що є рекордсменом України – підтягнувся 15 разів на одній руці.

Коли Дмитро виступав на сцені «Україна має талант», перш за все жіноча половина суддівської четвірки була просто в захваті!

- Мені здається, з нього малюють картини м'язів, знаєте, ці, у біологічних кабінетах. Людина-павук! - прокоментувала одна з суддів Ксенія Мішина.

Апогеєм номеру став той момент, коли хлопець стояв на чотирьох пальцях – двох на лівій руці та двох – на правій. Після виступу суддя Євген Кот назвав його роботом, адроїдом. І на запитання суддів, чи міг би він знову постояти на чотирьох пальцях, Дмитро зробив це прямо на їхньому столі!

Кременчужанин отримав чотири «так» – і пройшов далі.