Юний дзюдоїст з Кременчука здобув срібло на турнірі Novator Cup

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 269

У спорткомплексі «Новатор» у Хмельницькому відбувся традиційний Всеукраїнський турнір з дзюдо «Novator CUP 2019». Нагороди змагань розіграли юнаки в чотирьох вікових групах (2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 та 2009-2010 років народження).

Загалом упродовж двох днів (7-8 грудня) на 3-х татамі виступили близько 530 дзюдоїстів, які представляли 47 команд з 18 регіонів України.

Кременчук на змаганнях представили вихованці «Кремень дзюдо». Срібну нагороду завоював Іван Лоїк. Ще двоє спортсменів розділили 5 та 7 місце. У Олександра Шульженка – 5 місце на змаганнях, а у Романа Поліївця – 7.