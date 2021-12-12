На Кременчуччині затримали особливо небезпечного злочинця, який застрелив людину

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11 грудня поліцейські Полтавщини затримали у Кременчуцькому районі чоловіка, який причетний до вбивства у Дніпропетровській області.

За інформацією слідчого управління ГУНП, про вчинення особливо тяжкого злочину поліцію Полтавщини повідомили колеги із сусідньої Дніпропетровської області. Йшлося про те, що в с. Тарасівка Кам'янського району Дніпропетровської області близько 13.00 невідомий чоловік убив із вогнепальної зброї 39-річного місцевого мешканця.

Отримавши орієнтування, копи Полтавщини виявили підозрілу автівку, на якій пересувався ймовірний злочинець, на території колишнього Глобинського району. Під час спецоперації оперативники карного розшуку Полтавщини, спільно із спецпризначенцями ГУНП та патрульної поліції затримали правопорушника. Наразі вирішується питання щодо того, аби передати його поліцейським Дніпропетровщини для проведення подальших оперативно-розшукових та слідчих дій.

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов зазначив:

- Щиро дякую підлеглим за професіоналізм, проявлений під час затримання особливо небезпечного злочинця. Адже саме завдяки їх пильності особа, яка вчинила особливо тяжкий злочин, нестиме юридичну відповідальність у відповідності до чинного законодавства.