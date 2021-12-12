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Кременчук, Культура

Роботи переможців конкурсу малюнків «СТОП насильству!» можна побачити у вітрині бібліотеки

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 128

 

Юні переможці та учасники конкурсу отримали призи

У Кременчуці визначили переможців міського конкурсу малюнків «СТОП насильству!», який проводився у нашому місті у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» серед дітей віком від 6 до 17 років з 1 листопада по 10 грудня. Про це повідомила пресслужба мерії.

До участі у конкурсі допускалися художні роботи, які закликають подолати прояви домашнього насильства і насильства за ознакою статі. На конкурс подали 110 робіт у трьох вікових категоріях.

І категорія – 6-9 років:

  • І місце – Аліна Малиш, об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання;
  • ІІ місце – Дмитро Кавелін, Малокохнівська гімназія №14;
  • ІІІ місце – Артур Бондарчук, Малокохнівська гімназія №14.

ІІ категорія – 10-13 років:

  • І місце – Владислав Винник, Кременчуцька гімназія №12;
  • ІІ місце – Павло Гринь, Кременчуцька гімназія №12;
  • ІІ місце – Рената Бадюлько, об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання;
  • ІІІ місце – Єлизавета Акуленко, Кременчуцька гімназія №12.

ІІІ категорія – 14-17 років:

  • І місце – Аріна Харченко, Кременчуцький ліцей №10 «Лінгвіст»;
  • ІІ місце – Аделіна Кирилюк, Кременчуцький міський центр позашкільної освіти;
  • ІІІ місце – Юлія Ослянова, Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій.

10 грудня, у День прав людини, о 15.00 у Кременчуцькому міському Будинку дитячої та юнацької творчості переможців конкурсу нагородили грамотами та цінними подарунками, а учасники отримати дипломи за участь та призи. Виставку кращих робіт конкурсу можна буде побачити до 17 грудня у вітрині Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи для дітей.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: конкурс рисунки дети библиотека
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