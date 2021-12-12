Роботи переможців конкурсу малюнків «СТОП насильству!» можна побачити у вітрині бібліотеки

У Кременчуці визначили переможців міського конкурсу малюнків «СТОП насильству!», який проводився у нашому місті у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» серед дітей віком від 6 до 17 років з 1 листопада по 10 грудня. Про це повідомила пресслужба мерії.
До участі у конкурсі допускалися художні роботи, які закликають подолати прояви домашнього насильства і насильства за ознакою статі. На конкурс подали 110 робіт у трьох вікових категоріях.
І категорія – 6-9 років:
ІІ категорія – 10-13 років:
ІІІ категорія – 14-17 років:
10 грудня, у День прав людини, о 15.00 у Кременчуцькому міському Будинку дитячої та юнацької творчості переможців конкурсу нагородили грамотами та цінними подарунками, а учасники отримати дипломи за участь та призи. Виставку кращих робіт конкурсу можна буде побачити до 17 грудня у вітрині Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи для дітей.