Вночі у пожежі на вулиці Європейській загинув чоловік

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12 грудня о 2.42 сталася пожежа у квартирі на четвертому поверсі будинку на вулиці Європейській, у якій загинув чоловік.

За інформацією Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України, восьми надзвичайникам знадобилася година, щоб загасити пожежу. Вогонь знищив стіл, 3 табуретки, карниз, штори, кухонний гарнітур, металопластикове вікно кухні, міжкімнатні двері, холодильник, витяжку, люстру, шпалери на стінах кухні та частково штукатурення стелі кухні, вживані речі; закоптив стелю та стіни по всій квартирі. Також полум'я пошкодило газову плиту та поролонове облицювання вхідних дверей.

На місці події працювала слідча група Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області, приїжджала карета екстреної медичної допомоги.

Тіло покійного направили до бюро СМЕ 4-ї міськлікарні для встановлення особи та причини смерті.

Причини пожежі встановлюються.