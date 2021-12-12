Шабля, зошит і вигнанець: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Андрій Кокотюха «Вигнанець і шляхетна полонянка»
1919 рік, Катеринославщина. Колишній поліцейський Платон Чечель служить у петлюрівській розвідці. Виконуючи таємне завдання в глибокому ворожому тилу, він опиняється в пастці і дивом виривається від білих. Але потрапляє до червоних. Тепер він за крок до розстрілу, а разом із ним і юна Дарина Ільницька. Страшно подумати, що загрожує їй. Тому Платон намагається врятувати себе і дівчину – береться розслідувати вбивство ворожого командира. Ціна звільнення – знайдений вбивця. Тільки ж, чи можна вірити цим обіцянкам…
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Агота Крістоф «Грубий зошит. Доказ. Третя брехня»Цю трилогію відомої шведської письменниці перекладено понад тридцятьма мовами світу. Містка і лаконічна оповідь розгортається навколо історії довжиною в життя – одне життя на двох, адже перед нами незвичайні герої: брати-близнята, яких розділила війна. Це історія про те, що сімейні таємниці інколи краще не розгадувати. Про те, що найстрашнішим ворогом може стати рідний брат. Про те, що найсильнішого болю завдають найближчі люди.
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Зірка Мензатюк «Таємниця козацької шаблі»
Ця повість відомої української письменниці вже увійшла до шкільної програми за 5 клас, тож читати її дітям буде не тільки цікаво, а й корисно. У цій історії все почалося з того, що в родині Руснаків з’явилася Машка – старенька, пошарпана, а все ж нічогенька машина. А далі один пришелепкуватий привид повідомив, що давня козацька реліквія може потрапити в погані руки. На читача чекають шалені перегони, смертельні пастки, нові знайомства з класними й не дуже хлопцями, небезпечні, сповнені містики і захвату мандрівки замками України у пошуках козацької шаблі.