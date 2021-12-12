Шабля, зошит і вигнанець: що новенького почитати кременчужанам

1919 рік, Катеринославщина. Колишній поліцейський Платон Чечель служить у петлюрівській розвідці. Виконуючи таємне завдання в глибокому ворожому тилу, він опиняється в пастці і дивом виривається від білих. Але потрапляє до червоних. Тепер він за крок до розстрілу, а разом із ним і юна Дарина Ільницька. Страшно подумати, що загрожує їй. Тому Платон намагається врятувати себе і дівчину – береться розслідувати вбивство ворожого командира. Ціна звільнення – знайдений вбивця. Тільки ж, чи можна вірити цим обіцянкам…

Зірка Мензатюк «Таємниця козацької шаблі» Ця повість відомої української письменниці вже увійшла до шкільної програми за 5 клас, тож читати її дітям буде не тільки цікаво, а й корисно. У цій історії все почалося з того, що в родині Руснаків з’явилася Машка – старенька, пошарпана, а все ж нічогенька машина. А далі один пришелепкуватий привид повідомив, що давня козацька реліквія може потрапити в погані руки. На читача чекають шалені перегони, смертельні пастки, нові знайомства з класними й не дуже хлопцями, небезпечні, сповнені містики і захвату мандрівки замками України у пошуках козацької шаблі.