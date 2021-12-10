Як супермаркети у Кременчуці зреагували на заборону пластикових пакетів. А ви вже перейшли на торбинки?

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 795 Коментарів: 2

Одночасно пакети не зникли з обігу – є перехідний період

Відсьогодні в Україні почав діяти перший етап обмежень у відповідності до закону, який має зменшити обіг пластикових пакетів. Заборона стосується безплатного розповсюдження великих пластикових пакетів (які й так платні) та безплатного розповсюдження тонких пакетів зі стінками від 15 до 50 мікрометрів (знайомі нам як «маєчки», у які можна накласти кілька кілограмів продукції).

Як кременчуцькі магазини зреагували на заборону? «ТелеграфЪ» сьогодні побував у магазинах двох потужних мереж – «МаркетОпт» та АТБ.

Ми побачили, як адміністратор «МаркетОпту» наказала прибрати тонкі пакети від каси – і не пропонувати їх покупцям (раніше в них завжди поміщали масло, пакет з кефіром – тощо). Великі пакети продають, як і раніше (на них заборони немає), біорозкладних на касі не спостерігалося

Маленьких пакетів на касі не залишили

- Убираючи пакети з каси, продавчині розмірковували над тим, що слід було б прибрати такі ж пакети і в торговій залі – вони там залишалися у вільному доступі.

Схоже, не всі продавці розуміють, що досі дозволено, а що – під забороною.

Запитую – у що будемо фасувати сипучі? Чую відповідь:

- Ну, не ми ж ці закони приймаємо…

(Ремарка. Дозволені надтонкі пакети (до 15 мікрометрів) для м’яса, риби, сипучих товарів).

Свої «п’ять копійок» вставляє прибиральниця:

- Будемо, як раніше, з торбинками ходити!

Поки що без торбинок

В АТБ можна користуватися тонкими пакетами-маєчками – їх багато, як і раніше, проте тепер не безплатно. З’явилися розцінки на пакети, цінник розміщений тут же, де продаються товари.

На касах поряд зі звичайними продаються біорозкладні зелені пакети (вони з’явилися в АТБ ще раніше) та екоторби.

Втім, схоже, те, що тонкі пакети стали платними, мало впливає на ощадливе їх використання покупцями. Дуже багато пакетів стало сміттям, не покидаючи магазину.

Повна заборона обігу тонких та надтонких пакетів буде встановлена з 9 березня 2022 року.