Коли у Кременчуці з’явиться зникле опалення і що трапилося

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 667 Коментарів: 1

Сьогодні майже пів Кременчука (частина центру, нагірна частина та квартал 274, що в районі пивзаводу) залишилося без опалення та гарячої води. У декого опалення є, але батареї ледь теплі.

Коли опалення ввімкнуть? Віцемер з комунальних питань Іван Москалик каже, що комунальники налагодять опалення сьогодні до вечора, до 20.00.

За його словами, причиною такої ситуації став порив на магістральному трубопроводі діаметром 800 мм у районі будинків №2, 4 у кварталі 274 (це біля пивзаводівського кола). Труба, яку прорвало – це основна, яка живить, крім кварталу 274, усю нагірну частину та центр. Є ще один трубопровод діаметром 500 мм, який у стандартному режимі подає тепло на Київську, Героїв Бреста, бульвар АвтоКрАЗівський. Після аварії зробили перемикання – щоб подати тепло у мікрорайони що лишилися без опалення. Але потужності цього трубопроводу не вистачає на всіх споживачів, тому тиск теплоносія знижений, і батареї в кременчужан гріються погано.

- Зараз ведуться ремонтні роботи. До кінця дня, до 20.00 Кременчуцька ТЕЦ вийде на необхідні параметри, теплопостачання в оселях буде повністю відновлено, - каже віцемер.