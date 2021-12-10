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Кременчук, Споживач

Коли у Кременчуці з’явиться зникле опалення і що трапилося

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 667 Коментарів: 1

 

Комунальники обіцяють підняти параметри теплоносія до 20.00

Сьогодні майже пів Кременчука (частина центру, нагірна частина та квартал 274, що в районі пивзаводу) залишилося без опалення та гарячої води. У декого опалення є, але батареї ледь теплі.

Коли опалення ввімкнуть? Віцемер з комунальних питань Іван Москалик каже, що комунальники налагодять опалення  сьогодні до вечора, до 20.00.

За його словами, причиною такої ситуації став порив на магістральному трубопроводі діаметром 800 мм у районі будинків №2, 4 у кварталі 274 (це біля пивзаводівського кола). Труба, яку прорвало – це основна, яка живить, крім кварталу 274, усю нагірну частину та центр. Є ще один трубопровод діаметром 500 мм, який у стандартному режимі подає тепло на Київську, Героїв Бреста, бульвар АвтоКрАЗівський. Після аварії зробили перемикання – щоб подати тепло у мікрорайони що лишилися без опалення. Але потужності цього трубопроводу не вистачає на всіх споживачів, тому тиск теплоносія знижений, і батареї в кременчужан гріються погано.

- Зараз ведуться ремонтні роботи. До кінця дня, до 20.00 Кременчуцька ТЕЦ вийде на необхідні параметри, теплопостачання в оселях буде повністю відновлено, - каже віцемер.
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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: ua.korrespondent.net
Теги: аварія опалення КремТЕЦ
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Коментарі: 1

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ankrem:
Сьогодні, 16:21

Главное Москалыку и другим не забыть по итогам месяца, квартала и годы выписать премии. Размер стандартный для нашего города от 50 и выше тысяч.


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