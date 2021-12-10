У Кременчуці патрульні піймали «оленя», який виїхав на переїзд поперед потяга

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9 грудня водій Peugeot, рухаючись провулком Івана Приходька, проїхав залізничний переїзд на заборонний червоний сигнал світлофора.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, копи вилучили у керманича посвідчення водія та склали на нього адміністративний протокол за ч. 2 ст. 123 (Порушення правил руху через залізничні переїзди) КУпАП.

Нагадуємо, що проїзд через переїзд заборонено, якщо: