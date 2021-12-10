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У Кременчуці патрульні піймали «оленя», який виїхав на переїзд поперед потяга

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 376

Мабуть дуже поспішав

9 грудня водій Peugeot, рухаючись провулком Івана Приходька, проїхав залізничний переїзд на заборонний червоний сигнал світлофора.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, копи вилучили у керманича посвідчення водія та склали на нього адміністративний протокол за ч. 2 ст. 123 (Порушення правил руху через залізничні переїзди) КУпАП.

Нагадуємо, що проїзд через переїзд заборонено, якщо:

  • черговий по переїзду подає сигнал, який забороняє рух (стоїть до водія грудьми або спиною з піднятим над головою жезлом або з руками в сторони);
  • шлагбаум опущений або почав опускатися;
  • увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал;
  • за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді;
  • до переїзду в межах видимості наближається поїзд.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: патрульна поліція переїзд
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