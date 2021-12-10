На заправці в Полтаві продавали неякісне пальне

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На одній із заправок Полтави продавали дизпаливо та бензин, що не відповідають вимогам державного стандарту України. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

- Під час проведення санкціонованого обшуку на території АЗС слідчі, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, вилучили понад 75 тонн дизельного палива та понад 9,5 тонн бензину, - розповів Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.190 (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України, вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. На даний час тривають слідчі та оперативно-розшукові дії.