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Надзвичайні новини, Полтавщина

На заправці в Полтаві продавали неякісне пальне

Сьогодні, 15:52 Переглядів: 227

 

Неякісний товар вилучили правоохоронці

На одній із заправок Полтави продавали дизпаливо та бензин, що не відповідають вимогам державного стандарту України. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

- Під час проведення санкціонованого обшуку на території АЗС слідчі, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, вилучили понад 75 тонн дизельного палива та понад 9,5 тонн бензину, - розповів Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.190 (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України, вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. На даний час тривають слідчі та оперативно-розшукові дії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава заправка АЗС
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