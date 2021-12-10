На якому з підприємств Кременчука найбільший приріст виробництва

Кременчуцький завод технічного вуглецю з початку року (з січня по листопад) збільшив обсяги виробництва продукції на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Виготовлено 87 766 тонн продукції (проти 75 636 тонн у минулому році). Такими є дані управління економіки виконкому.
Наразі КЗТВ показує найбільший приріст обсягів виробництва серед кременчуцьких промислових підприємств – і це лідерство зберігається із травня. Проте темпи росту уповільнилися порівняно з тими, які підприємство показувало у серпні: тоді плюс склав 35,8%.
Нагадаємо, у минулому році КЗТВ був змушений зменшити обсяги виробництва через коронакризу: були проблеми з відвантаженням готової продукції, вона накопичувалася на складах. Наприкінці квітня до середини травня минулого року підприємство навіть тимчасово зупинялося. Проте 2021 рік видався більш вдалим для КЗТВ.
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