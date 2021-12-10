На якому з підприємств Кременчука найбільший приріст виробництва

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 656 Коментарів: 2

Кременчуцький завод технічного вуглецю з початку року (з січня по листопад) збільшив обсяги виробництва продукції на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Виготовлено 87 766 тонн продукції (проти 75 636 тонн у минулому році). Такими є дані управління економіки виконкому.

Наразі КЗТВ показує найбільший приріст обсягів виробництва серед кременчуцьких промислових підприємств – і це лідерство зберігається із травня. Проте темпи росту уповільнилися порівняно з тими, які підприємство показувало у серпні: тоді плюс склав 35,8%.

Нагадаємо, у минулому році КЗТВ був змушений зменшити обсяги виробництва через коронакризу: були проблеми з відвантаженням готової продукції, вона накопичувалася на складах. Наприкінці квітня до середини травня минулого року підприємство навіть тимчасово зупинялося. Проте 2021 рік видався більш вдалим для КЗТВ.

Які ще підприємства збільшили обсяги: