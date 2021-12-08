Кременчужанам вдруге за рік хочуть підвищити тарифи на вивезення сміття

У місті готується чергове підвищення тарифів, тепер – на вивезення та захоронення побутових відходів, тобто – сміття. Про такі наміри повідомило КП «Кременчуцьке КАТП 1628», інформація розміщена на веб-порталі Кременчуцької міськради.
«Сміттєві» тарифи хочуть збільшити для всіх груп споживачів (як організацій, так і населення). Зокрема, для населення тариф хочуть збільшити на 8% - у середньому дорожче на 3 грн з людини. При цьому у грошовому вимірі (у розрахунку на місяць) тарифи більш суттєво зростуть для приватного сектору, оскільки й зараз ця категорія населення сплачує більше – за рахунок більш високої норми накопичення твердих побутових відходів (ТПВ), яку теж встановив свого часу виконком. Чому вважається, що приватники більше смітять – для нас, зокрема, це загадка. Бо розрахунків цих самих норм ніхто зі споживачів не бачив. Втім, за нашою версією, винна у цьому сама мерія, бо не забезпечила цю категорію населення можливістю збирати окремо корисні відходи. І КАТП нараховує оплату «по повній програмі».
|
Назва об’єкта утворення побутових відходів
|
Середньорічна норма
ТПВ на одного мешканця*
|
Щомісячна вартість послуги на одного мешканця
|
Приріст/
відхилення
|
діюча
|
планова
|
тонн
|
грн з ПДВ
|
грн з ПДВ
|
грн з ПДВ
|
%
|
Упорядковані житлові будинки: газ, вода, каналізація, центральне опалення
|
0,38178
|
32,94
|
35,60
|
2,66
|
8,07
|
Неупорядковані житлові будинки: без водопроводу і каналізації
|
0,48062
|
41,47
|
44,82
|
3,35
|
8,07
|
Будинки приватного сектору
|
0,51736
|
44,64
|
48,24
|
3,60
|
8,07
*норми надання (споживання) послуг з вивезення (перевезення) побутових відходів для населення, підприємств, установ та організацій міста Кременчука затверджені рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 10.05.2019 № 60.
Необхідність підвищити тарифи КАТП 1628 пояснює такими факторами:
зростанням цін на пальне (на 6,7% на бензин, до 10% на дизпаливо та скраплений газ і вдвічі – на стиснений газ);
зростанням мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму;
підвищенням зарплати працівників КАТП 1628 протягом року на 25% відповідно до галузевої угоди профспілок та роботодавців.
У випадку, якщо тарифи не підвищать, підприємство лякає тим, що не зможе вчасно вивозити сміття.
Зі структурою тарифів детально можна ознайомитися на сайті мерії.
Письмові зауваження та пропозиції приймаються протягом 10 календарних днів (з дати оголошення – це до 17 грудня):
Довідка. Це вже друге за рік підвищення тарифів на вивезення сміття. Попереднє відбулося 12 серпня – тоді тарифи зросли на 5-6 грн з людини.
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