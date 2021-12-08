Кременчужанам вдруге за рік хочуть підвищити тарифи на вивезення сміття

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 742 Коментарів: 3

У місяць з людини планують брати дорожче на 2,66-3.6 грн, щоб відвезти сміття на звалище

У місті готується чергове підвищення тарифів, тепер – на вивезення та захоронення побутових відходів, тобто – сміття. Про такі наміри повідомило КП «Кременчуцьке КАТП 1628», інформація розміщена на веб-порталі Кременчуцької міськради.

«Сміттєві» тарифи хочуть збільшити для всіх груп споживачів (як організацій, так і населення). Зокрема, для населення тариф хочуть збільшити на 8% - у середньому дорожче на 3 грн з людини. При цьому у грошовому вимірі (у розрахунку на місяць) тарифи більш суттєво зростуть для приватного сектору, оскільки й зараз ця категорія населення сплачує більше – за рахунок більш високої норми накопичення твердих побутових відходів (ТПВ), яку теж встановив свого часу виконком. Чому вважається, що приватники більше смітять – для нас, зокрема, це загадка. Бо розрахунків цих самих норм ніхто зі споживачів не бачив. Втім, за нашою версією, винна у цьому сама мерія, бо не забезпечила цю категорію населення можливістю збирати окремо корисні відходи. І КАТП нараховує оплату «по повній програмі».

Які тарифи для населення хоче встановити КАТП 1628

Назва об’єкта утворення побутових відходів Середньорічна норма ТПВ на одного мешканця* Щомісячна вартість послуги на одного мешканця Приріст/ відхилення діюча планова тонн грн з ПДВ грн з ПДВ грн з ПДВ % Упорядковані житлові будинки: газ, вода, каналізація, центральне опалення 0,38178 32,94 35,60 2,66 8,07 Неупорядковані житлові будинки: без водопроводу і каналізації 0,48062 41,47 44,82 3,35 8,07 Будинки приватного сектору 0,51736 44,64 48,24 3,60 8,07

*норми надання (споживання) послуг з вивезення (перевезення) побутових відходів для населення, підприємств, установ та організацій міста Кременчука затверджені рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 10.05.2019 № 60.





Чим пояснюють?

Необхідність підвищити тарифи КАТП 1628 пояснює такими факторами:

зростанням цін на пальне (на 6,7% на бензин, до 10% на дизпаливо та скраплений газ і вдвічі – на стиснений газ);

зростанням мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму;

підвищенням зарплати працівників КАТП 1628 протягом року на 25% відповідно до галузевої угоди профспілок та роботодавців.

У випадку, якщо тарифи не підвищать, підприємство лякає тим, що не зможе вчасно вивозити сміття.

«Невідповідність діючих тарифів фактичним витратам стало причиною нестачі обігових коштів. Підприємство не має можливості вчасно виплачувати заробітну плату, розраховуватись за пально-мастильні матеріали, запасні частини, відсутні кошти на сплату податків і зборів, що може призвести до того, що КП «Кременчуцьке КАТП 1628» буде не в змозі своєчасно та в повному обсязі надавати послуги з вивезення (перевезення) рідких та твердих побутових відходів та захоронення твердих побутових відходів і погіршить санітарний стан у місті», - сказано у повідомленні КАТП.

Зі структурою тарифів детально можна ознайомитися на сайті мерії .

Письмові зауваження та пропозиції приймаються протягом 10 календарних днів (з дати оголошення – це до 17 грудня):

КП «Кременчуцьке КАТП 1628» за адресою: вул. Горького 48/75, м. Кременчук, 39617;

виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: вул. Перемоги 2, м. Кременчук, 39600.

Довідка. Це вже друге за рік підвищення тарифів на вивезення сміття. Попереднє відбулося 12 серпня – тоді тарифи зросли на 5-6 грн з людини.