Які медикаменти та аналізи є безоплатними, коли хворі на COVID-19 лікуються у стаціонарах

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 619

Пресслужба Національної служби здоров'я України поінформувала, які медикаменти та аналізи є безоплатними (вони передбачені протоколом лікування COVID-19 та Національним переліком лікарських засобів), коли пацієнти з коронавірусною інфекцією лікуватимуться у стаціонарах медзакладів.

Зокрема, безоплатними є:

огляд, тестування на COVID-19;

вся подальша медична допомога (в тому числі киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до апаратів ШВЛ та ЕКМО);

вся діагностика та аналізи;

ліки та знеболення.

Лікування пацієнтів з COVID-19 оплачує Національна служба здоров’я. 853 пацієнти з ковідом були госпіталізовані в Полтавській області з липня по вересень 2021 року. З них 216 – у легкому стані, 530 – у середньому та 107 – у важкому. За їх лікування НСЗУ заплатила більше 27,3 млн грн 11 лікарням області. Стаціонарну допомогу пацієнтам в цей період надавали 33 медичні команди. В області вже 24 лікарні мають договір з НСЗУ на госпіталізацію пацієнтів з ковідом.

Разом з тим, витрати на лікування супутніх патологій лягають на пацієнтів, хворих на коронавірусну хворобу, бо ковід-пакетом вони не передбачені.

Вакцинація також входить у Програму медичних гарантій, за її проведення медзакладам платить НСЗУ (з липня по вересень за цим напрямом заклади Полтавської області отримали 15,9 млн грн). За даними електронної системи охорони здоров’я, за третій квартал 2021 року в області провакцинували 251 673 людини, з них двома дозами – 180 920.