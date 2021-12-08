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Кременчук, Кременчуг, Спорт

У спортінтернаті ім Піддубного відкривають відділення Taekwondo WTF

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 335

 

Займатися зі спортсменами буде тренер Олександр Лизун

У Кременчуці на базі Кременчуцької школи-інтернату ім. І.М. Піддубного з наступного року відкриють відділення олімпійського виду спорту Taekwondo WTF. Про це повідомив почесний президент Федерація Taekwondo WTF Кременчука, депутат Олександр Березянський.

- ...відбулася зустріч з директором Кременчуцької школи-інтернат Ім.І.М. Піддубного Олександром Кириченком та зі мною, як почесним президентом Федерації Taekwondo WTF Кременчук та тренером нашої федерації Олександром Лизуном. 

Вирішили відкрити на базі Кременчуцької школи-інтернат ім. І. М. Піддубного відділення олімпійського виду спорту Taekwondo WTF. Тепер наші спортсмени ще й з інтернату будуть прославляти наше місто. Діти зацікавлені у такому видовищному виді спорту. Бажаю новому тренеру виростити тут своїх чемпіонів, - написав Олександр Березянський.

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Автор: Альона Душенко
Теги: тхеквондо спортінтернат
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