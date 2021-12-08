У спортінтернаті ім Піддубного відкривають відділення Taekwondo WTF

У Кременчуці на базі Кременчуцької школи-інтернату ім. І.М. Піддубного з наступного року відкриють відділення олімпійського виду спорту Taekwondo WTF. Про це повідомив почесний президент Федерація Taekwondo WTF Кременчука, депутат Олександр Березянський.

- ...відбулася зустріч з директором Кременчуцької школи-інтернат Ім.І.М. Піддубного Олександром Кириченком та зі мною, як почесним президентом Федерації Taekwondo WTF Кременчук та тренером нашої федерації Олександром Лизуном.

Вирішили відкрити на базі Кременчуцької школи-інтернат ім. І. М. Піддубного відділення олімпійського виду спорту Taekwondo WTF. Тепер наші спортсмени ще й з інтернату будуть прославляти наше місто. Діти зацікавлені у такому видовищному виді спорту. Бажаю новому тренеру виростити тут своїх чемпіонів, - написав Олександр Березянський.