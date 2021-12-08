Кременчуцькі діти можуть зняти відео про ГАЗ-Дракошу – і отримати лампу для блогерів

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 267

Кременчуцькі діти віком до 12 років можуть зняти відео про ГАЗ-Дракошу – і отримати лампу для блогерів. «Кременчукгаз» оголосив конкурс до Дня Святого Миколая:

У Святого Миколая з’явився наш помічник ГАЗ-Дракоша на ім’я Вогник. Це – символ природного газу, яким користуються переважно всі. Якщо пофантазувати, то він мешкає в кожній оселі та слідкує за безпекою і комфортом. Без нього ніхто не може ні заварити чай, ні приготувати яєчню, ні підігріти батареї, від яких тепло в будинку. Цього року, окрім користі в кожному домі, він ще й принесе подарунок тому, хто придумає про нього найцікавішу історію. Запрошуємо тих, хто захоплюється створенням коротких відосиків для Тік-Ток, інстаграму чи Youtube. Покажіть, за якими правилами живе ваш ГАЗ-Дракоша? Що ви знаєте про нього? Чим він корисний? Одним словом, «чим хороший наш Дракоша?»

Готове відео треба надіслати до 17.00 14 грудня на телеграм за посиланням . «Кременчукгаз» викладе ролики на своїй сторінці в фейсбуці , а під час визначення переможця врахує кількість лайків.

Вимоги до відео*:

тривалість – від 20 сек до 1 хв;

жанр – відео, анімація, слад-шоу тощо;

сюжет – пісня, реп, вірш, анекдот, сценка, діалог, фото тощо;

формат – mp4.

На переможця чекає приз – кільцева лампа відеоблогера. Тому, хто набере найбільше лайків, готують заохочувальний приз.

*Відео, що порушуватиме ці критерії, не зможе взяти участь у конкурсі. Учасники повинні мешкати на території обслуговування ПрАТ «Кременчукгаз».