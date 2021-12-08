Завтра депутати Полтавської облради зберуться на сесію

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Завтра, 9 грудня, відбудеться пленарне засідання 8 позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання. Сесія розпочнеться о 10.00 у Полтаві, за адресою: вул. Соборності, 45.

З відповідним розпорядженням голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького можна ознайомитися за посиланням.

На розгляд сесії внести питання:

1. Про укладення контракту з директором Кротівського психоневрологічного будинку-інтернату, який пройшов конкурсний відбір.

2. Про укладення контракту з директором Полтавського спортивного ліцею Полтавської обласної ради, який пройшов конкурсний відбір.

3. Про виконання обласної Програми відзначення кращих медичних працівників на 2017 ‒ 2021 роки.

4. Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської області на 2019 ‒ 2021 роки.

5. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2021 рік 16100000000 (код бюджету).

6. Про коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і

постачання гарячої води, що надаються Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства

«Полтаватеплоенерго» для категорій споживачів «інші споживачі (крім населення)» та «релігійні організації».

7. Про надання дозволу Полтавському обласному комунальному виробничому підприємству теплового господарства «Полтаватеплоенерго» на укладення договору на отримання кредиту у вигляді відновлювальної відкличної кредитної лінії в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

8. Про погодження Полтавському обласному комунальному виробничому підприємству теплового господарства «Полтаватеплоенерго» укладання договору постачання природного газу.

9. Про коригування тарифів на теплову енергію, виробництво, транспортування, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, що надаються Обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства «Лубнитеплоенерго» для бюджетних установ.

10. Про погодження Обласному комунальному виробничому підприємству теплового господарства «Лубнитеплоенерго» укладання договору постачання природного газу.

11. Про прийняття об’єкту незавершеного будівництва за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 11 а відповідно до проєкту «Реконструкція Комунального закладу ″Полтавська дитячо-юнацька школа № 3 з плавання″ по вул. Європейська, 9 а у м. Полтаві з добудовою спортивної зали» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.

12. Про затвердження плану діяльності Полтавської обласної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік.

13. Про створення Молодіжної ради при Полтавській обласній раді.

14. Про затвердження Положення про Книгу Пошани Полтавської обласної ради.

15. Про погодження кандидатури В. Капленка для нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.

16. Про погодження кандидатури В. Воротинцева для нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.

17. Про погодження кандидатури А. Шкурата для нагородження Грамотою Верховної Ради України.

18. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України, Президента України щодо ратифікації «Декларації про права селян та інших людей, що працюють у сільській місцевості».

19. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щодо забезпечення операторів газорозподільних мереж Полтавщини природним газом для виробничотехнологічних потреб за ціною, затвердженою у тарифі на послуги розподілу природного газу, або за соціальною ціною для категорії «побутові

споживачі».

20. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо надання державної допомоги Полтавській обласній раді з метою фінансової підтримки підприємства теплопостачання обласного підпорядкування.

21. Різне.