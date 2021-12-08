Де у Кременчуці можна погрітися
Сьогодні, 10:32
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Адреси пунктів тимчасового та стаціонарного обігріву
Під час низьких температур із метою надання допомоги населенню, насамперед соціально незахищеному, на території Кременчуцької міської територіальної громади функціонуватимуть 7 стаціонарних пунктів обігріву. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.
Кременчуцька міська територіальна громада:
- вул. Лікаря Богаєвського, 60/1 (у приміщенні 1 міської лікарні);
- вул. Генерала Манагарова, 7 (у приміщенні міської лікарні «правобережна»);
- вул. Павлова, 2 (у приміщенні Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування);
- просп. Полтавський, 40 (у приміщенні ЦРЛ);
- просп. Свободи, 130 (у приміщенні ТЦСО);
- вул. Ковальської, 10/2 (у приміщенні ТЦСО);
- вул. Лікаря Богаєвського, 60/1 (у приміщенні 1 міської лікарні).
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