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Де у Кременчуці можна погрітися

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 215 Коментарів: 1

Адреси пунктів тимчасового та стаціонарного обігріву 

Під час низьких температур із метою надання допомоги населенню, насамперед соціально незахищеному, на території Кременчуцької міської територіальної громади функціонуватимуть 7 стаціонарних пунктів обігріву. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

Кременчуцька міська територіальна громада: 

  • вул. Лікаря Богаєвського, 60/1 (у приміщенні 1 міської лікарні);
  • вул. Генерала Манагарова, 7 (у приміщенні міської лікарні «правобережна»);
  • вул. Павлова, 2 (у приміщенні Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування);
  • просп. Полтавський, 40 (у приміщенні ЦРЛ);
  • просп. Свободи, 130 (у приміщенні ТЦСО);
  • вул. Ковальської, 10/2 (у приміщенні ТЦСО);
  • вул. Лікаря Богаєвського, 60/1 (у приміщенні 1 міської лікарні).
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Автор: Альона Душенко
Теги: пункти обігріву
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Коментарі: 1

67
Roman A.:
Сьогодні, 10:47

Лікарня 1 два рази


2 0

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