Де у Кременчуці можна погрітися

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 215 Коментарів: 1

Адреси пунктів тимчасового та стаціонарного обігріву

Під час низьких температур із метою надання допомоги населенню, насамперед соціально незахищеному, на території Кременчуцької міської територіальної громади функціонуватимуть 7 стаціонарних пунктів обігріву. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА. Кременчуцька міська територіальна громада: вул. Лікаря Богаєвського, 60/1 (у приміщенні 1 міської лікарні);

вул. Генерала Манагарова, 7 (у приміщенні міської лікарні «правобережна»);

вул. Павлова, 2 (у приміщенні Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування);

просп. Полтавський, 40 (у приміщенні ЦРЛ);

просп. Свободи, 130 (у приміщенні ТЦСО);

вул. Ковальської, 10/2 (у приміщенні ТЦСО);

вул. Лікаря Богаєвського, 60/1 (у приміщенні 1 міської лікарні).

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