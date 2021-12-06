Без сертифікатів вакцинації кременчужан не пускають у кафе. А у вас вже просили сертифікат?

Відсьогодні у кафе-бари-ресторани, заклади культури, кіно, фітнес-клуби, спортзали, басейни мають пускати лише з сертифікатами про вакцинацію. Такі заклади мають право працювати лише за умови вакцинації всього колективу мінімум однією дозою або за наявності у працівника(ів) негативного тесту ПЛР чи сертифіката про одужання (ці документи може пред'являти й відвідувач замість сертифіката). 6 грудня набули чинності зміни до карантинної постанови, яку ухвалив Кабмін. Додаткові обмеження, які передбачає документ, діють навіть у так званій жовтій зоні карантину – а Кременчук наразі у помаранчевій (діють усі обмеження жовтої, і додаткові).
- Зайшли з донькою у піцерію Viva Oliva - там перевірка сертифікатів. Без сертифікатів не пускають!
Їх навіть сканують! – поділилася враженнями від сьогоднішнього походу у кафе кременчужанка Ольга.
Проте у різних закладах по-різному зреагували на заборони – дехто ще тільки попереджає клієнтів.
До речі, якщо у відвідувача кафе (кінотеатру, фітнес-клубу тощо) немає сертифікату про вакцинацію, власник закладу може отримати штраф від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.
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