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Топ новина, Кременчук, Коронавірус / Карантин

Без сертифікатів вакцинації кременчужан не пускають у кафе. А у вас вже просили сертифікат?

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 623 Коментарів: 3

  

Відсьогодні запрацювали нові обмеження, які ввів Кабмін. «ТелеграфЪ» досліджує, чи працюють вони

Відсьогодні у кафе-бари-ресторани, заклади культури, кіно, фітнес-клуби, спортзали, басейни мають пускати лише з сертифікатами про вакцинацію. Такі заклади мають право працювати лише за умови вакцинації всього колективу мінімум однією дозою або за наявності у працівника(ів) негативного тесту ПЛР чи сертифіката про одужання (ці документи може пред'являти й відвідувач замість сертифіката). 6 грудня набули чинності зміни до карантинної постанови, яку  ухвалив Кабмін. Додаткові обмеження, які передбачає документ, діють навіть у так званій жовтій зоні карантину – а Кременчук наразі у помаранчевій (діють усі обмеження жовтої, і додаткові).

- Зайшли з донькою у піцерію Viva Oliva - там перевірка сертифікатів. Без сертифікатів не пускають!

Їх навіть сканують! – поділилася враженнями від сьогоднішнього походу у кафе кременчужанка Ольга.

Проте у різних закладах по-різному зреагували на заборони – дехто ще тільки попереджає клієнтів.

- А в нас лише запитали, чи є сертифікати. У одного був, а в іншого ні. То бариста сказала, що попереджують, бо від сьогодні можуть бути перевірки, - розповів містянин Сергій, як зустріли в іншому кафе.

До речі, якщо у відвідувача кафе (кінотеатру, фітнес-клубу тощо) немає сертифікату про вакцинацію, власник закладу може отримати штраф від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, які заборони нині введені додатково:

 


0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус карантин обмеження сертифікат Дія

А вас просили пред’явити сертифікат?

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Коментарі: 3

289
LYuSIYa:
Сьогодні, 17:02

Нема грошей, щоб ходити по кафе


9 1
183
ТимТимыч:
Сьогодні, 17:09

а каким это законом обозначено, что обычные граждане (работники заведений) у таких же обычных граждан (посетителей) имеют право проверять документы?

Сертификат - документ?

Личный телефон с кучей конфиденциальной информации - уже не личная вещь?

Про необходимость иметь документы на улице
Статья 32 ЗУ о Национальной полиции - почитайте все 6 пунктов

И напомните, когда Зеленский ввел чрезвычайное / военное положение в период с 2020 года по сегодняшний день?
Никогда не вводил, так ведь?


11 2
70
sergeyhat:
Сьогодні, 17:34

Цитата: ТимТимыч
Про необходимость иметь документы на улице Статья 32 ЗУ о Национальной полиции - почитайте все 6 пунктов

 

Пусть юристы подскажут точнее, но мне кажется что вот как раз второй пункт и подходит. Предположим человек нарушает условия карантина – должен находится на самоизоляции, а вместо этого гуляет по ТЦ. Получается, что теоретически все находящиеся в кафе могут потенциально "вчиняти правопорушення". Да, может это и бред, но я просто хочу сказать что если докапываться до законности/незаконности, то там не все так однозначно.


Я не могу сказать, что я за или против всех подобных мер, просто стараюсь рассуждать безэмоционально.


1 0

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