Без сертифікатів вакцинації кременчужан не пускають у кафе. А у вас вже просили сертифікат?

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 623 Коментарів: 3

Відсьогодні у кафе-бари-ресторани, заклади культури, кіно, фітнес-клуби, спортзали, басейни мають пускати лише з сертифікатами про вакцинацію. Такі заклади мають право працювати лише за умови вакцинації всього колективу мінімум однією дозою або за наявності у працівника(ів) негативного тесту ПЛР чи сертифіката про одужання (ці документи може пред'являти й відвідувач замість сертифіката). 6 грудня набули чинності зміни до карантинної постанови, яку ухвалив Кабмін. Додаткові обмеження, які передбачає документ, діють навіть у так званій жовтій зоні карантину – а Кременчук наразі у помаранчевій (діють усі обмеження жовтої, і додаткові).

- Зайшли з донькою у піцерію Viva Oliva - там перевірка сертифікатів. Без сертифікатів не пускають! Їх навіть сканують! – поділилася враженнями від сьогоднішнього походу у кафе кременчужанка Ольга.

Проте у різних закладах по-різному зреагували на заборони – дехто ще тільки попереджає клієнтів.

- А в нас лише запитали, чи є сертифікати. У одного був, а в іншого ні. То бариста сказала, що попереджують, бо від сьогодні можуть бути перевірки, - розповів містянин Сергій, як зустріли в іншому кафе.

До речі, якщо у відвідувача кафе (кінотеатру, фітнес-клубу тощо) немає сертифікату про вакцинацію, власник закладу може отримати штраф від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, які заборони нині введені додатково:



