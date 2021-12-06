Кого з кременчужан і чому змусять платити за прибирання територій

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 246

Якщо ви не прибираєте свою територію, комунальники зроблять це за вас. Але потім виставлять рахунок за прибирання

У мерії міста розробили проєкт регуляторного акту, який дозволить відшкодовувати збитки комунальників за прибирання «чужих» територій, якщо вони занедбані чи захаращені. Або відшкодування збитків за порушення благоустрою (якщо, наприклад, хтось під час торгівлі на ярмарку насмітив на комунальній землі, витоптав газон чи поламав дерева). Йдеться як про підприємців, так і про приватних осіб. Сьогодні, 6 грудня, на засіданні робочої групи з регуляторної політики обговорили цей проєкт регуляторного акту.

Як повідомила представниця департаменту ЖКГ Ольга Шаумян, уже є судові прецеденти, коли представники КП «Благоустрій Кременчука» прибирали занедбані території, а потім через суд намагалися стягнути понесені витрати. Зокрема, у кварталі 101 – суб’єкт господарювання відмовлявся прибирати занедбану територію, натомість мешканці скаржилися на безлад. Довелося прибирати комунальникам – потім витрати стягували через суд.

При підготовці регуляторного акту, за її словами, враховувалася й судова практика.

Який пропонується порядок відшкодування шкоди за порушення благоустрою:

Інспектор фіксує факт порушення правил благоустрою, складає акт огляду. Додає фото-, відеоматеріали. Комісія обстежує територію, обов’язково запрошує порушника. Комісія складає акт обстеження (відповідно до Наказу Мінрегіону*). У ньому вказана вартість прибирання території (відновна вартість). Акт вручають порушнику, йому надається можливість самостійно прибрати територію. Якщо порушник не прибирає сам, за нього це робить комунальне підприємство. Виконком затверджує фактично понесені витрати на прибирання. КП виставляє рахунок порушнику для компенсації збитків на прибирання. Якщо особа відмовляється відшкодовувати кошти, їх стягують у судовому порядку. Передбачено також складання протоколу про адмінправопорушення (порушення правил благоустрою), виклик порушника на адмінкомісію. У цьому випадку порушник ще й окремо платить штраф.

За словами Ольги Шаумян, судові прецеденти були не лише у Кременчуці. Один з найяскравіших прикладів – підприємець, торгуючи святковою атрибутикою, пошкодив газон у Маріїнському парку у Києві. Балансоутримувач парку звернувся до суду, але суд програв, оскільки була порушена процедура - виконавчий орган не затвердив фактичні витрати за відновлення газону.

Довідково. За даними департаменту ЖКГ, КП «Благоустрій Кременчука» за 2020 рік витратив понад 87 тисяч гривень на прибирання захаращених територій та відновлення порушеного благоустрою; у 2021 році – майже 90 тисяч. Йдеться про території біля об’єктів, що мають власників.

*Акт обстеження складається за формою, встановленою Методикою визначення відновної вартості об’єкта благоустрою, затвердженою наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03.11.2008 № 326.

Є зауваження, пропозиції? Подавайте

Регуляторний акт проходить процедуру обговорення до 23 грудня – після цього його винесуть на розгляд виконкому. Повна назва документу «Про затвердження Положення про порядок компенсації шкоди (збитків), завданих внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою на території населених пунктів Кременчуцької міської територіальної громади». Документ доступний на сторінці управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики у розділі «Проєкти регуляторних актів».

Зауваження та пропозиції можна надсилати до 22 грудня за адресою:

м. Кременчук, площа Перемоги, 2 або на електронну пошту e-mail: ugkgkremen@ukr.net

Відповідальна особа – начальник відділу з правових питань Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Шаумян Ольга Володимирівна

Контактний телефон – 73-12-75.