У Світловодську мисливець підстрелив косулю, хоча мав дозвіл лише на зайця

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5 грудня ввечері у Світловодську екіпаж поліції зупинив підозрілий Mitsubishi Pajero для перевірки документів. При огляді автівки в багажнику знайшли мішок із тушею косулі. Про це повідомили у спільноті «Громадська організація Стаття 5».

Виявилося, що чоловік полював в районі села Велика Скельова. Згідно наявних дозвільних документів, була лише мисливська карта на добування зайця. Облавне полювання на диких парнокопитних тварин на відповідній території сьогодні не було. Також дане полювання дозволяється проводити лише в присутності представника, який уповноважений на охорону мисливських угідь та здійснює керівництво процесом і контролює виконання правил проведення полювання, правил безпеки при користуванні зброєю на всіх етапах проведення полювання.

До початку полювання розпорядник полювання зобов'язаний зробити відмітку у контрольній картці мисливця, який бере участь у полюванні, про місце проведення полювання, строк полювання, вид тварини, дозволений до добування, та номер ліцензії на добування мисливських тварин.

Одразу після добування тварини на місці відстрілу (відлову) до початку вивезення добутої тварини, а також у разі закінчення зазначеного в ліцензії строку полювання, ліцензія закривається шляхом проставлення відміток про результат полювання. Після закриття ліцензії до початку транспортування добутої тварини з місця добування розпорядник полювання зобов'язаний зробити відмітку у контрольних картках та засвідчити її проставленням свого підпису.

Всі вищезазначені відмітки у даного чоловіка були відсутні у його карті.

Розпочато кримінальне провадження за ст.248 Кримінального кодексу України (незаконне полювання), у разі перекваліфікування правопорушення на адміністративне, приблизний штраф за завдану шкоду буде становити 28 тисяч.