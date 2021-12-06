На вихідних двоє кременчужан намагались відкупитись від патрульних

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 201

Днями патрульні зафіксували дві спроби дачі хабара. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції міста.

Перша спроба трапилась на вулиці Вадима Пугачова. Патрульні зупинили вантажівку DAF за порушення правил дорожнього руху. Під час складання адміністративних матеріалів 49-річний водій почав пропонувати патрульним хабара. Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за таку пропозицію, керманич продовжував наполягати на своєму, а потім, взагалі, намагався покласти до кишені куртки інспектора купюру номіналом 200 гривень.

Інший випадок стався на проспекті Свободи. Патрульні помітили Ford, який проїхав на заборонний сигнал світлофору. Аби уникнути відповідальності за правопорушення, 34-річний керманич почав пропонувати патрульним 510 грн хабара. Неодноразові попередження поліцейських про кримінальну відповідальність за такі пропозиції чоловіка не зупиняли.

Уникнути відповідальності водіям не вдалось — патрульні викликали в обох випадках слідчо-оперативну групу для фіксування спроби та склали на керманичів відповідні адміністративні матеріали.