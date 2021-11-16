Під мерією знову мітингують батьки (доповнюється)

Сьогодні, 09:12 Переглядів: 1 958 Коментарів: 4

Вимоги все ті ж

16 листопада з 9.00 кременчуцькі батьки знову збирають мітинг під мерією через проблеми в освітній сфері.

Теми мітингу такі ж, як і раніше:

дитячі садки №11 і 62 не відкрили згідно з графіком, який надала мерія;

дистанційне начання не відмінили, як того вимагали батьки школярів;

проблеми працівників дитсадків не вирішили (нагадаємо, їх відправляли у відпустки за власний рахунок).

Станом на 9.05 на площі зібралось лише кілька поліцейських.

9.15. Люди потроху збираються, до будівлі мерії прийшли 12 батьків.

О 9.30 представниця батьківського комітету з зеленим сертифікатом про вакцинацію зайшла в фойє мерії покликати міського голову Віталія Малецького. Він вийшов до громади і знову апелює до ковідної статистики. Каже, що завдяки карантину врятували життя людей.

Батьки почали питати у мера, чому працюють приватні школи і садки. Мер питає іх у відповідь, чи було б краще, якби закрили весь бізнес. Приватні школи працюють, бо не входять у сферу впливу міської влади, це приватний бізнес.

- Ми не ліцензуємо ці школи, ми на них не впливаємо, це прогалина в освіті, - слова мера.

Також він зазначив, що захворюваність вийшла на плато, тому з понеділка 1-4 класи швидше за все вийдуть на навчання, про інших мова не йде.

Міський голова також відзвітувався про прогрес у ремонтах зачинених дитячих садків.

Садок №11 повністю утеплений, його «затягують» штукатуркою і красять. Мер обіцяє, що сьогодні роботи закінчать, завтра ввімкнуть опалення, а у четвер-п'ятницю діти вийдуть у групи.

Садок №25 теж закінчують, але поки не відкриють. У садку №70 всі вікна встановлені, відкоси – 80%, утеплення на половину. А от у садку №5 всі вікна встановлені, зовнішнє утеплення на половину зроблене.

У дитсадку №18 зараз працює 4 людини, в двух групах встановлені підвіконня, ведуться внутрішні роботи, зовнішні поки що ні.

9.40. Віталій Малецький каже, що ремонти у дитсадках не встигли зробити до опалювального сезону, бо «набрали подрядчиків по «Приватці».

Пізніше він повідомив, що комісію ТЕБ і НС, щоб відкрити школи раніше, поки збирати не будуть, бо немає ще впевненості, що Кременчук знаходиться на плато по захворюваності (хоча раніше казав, що ми таки на ньому).

Батьки просили надати договори з підрядником. На це градоначальник відповів не зовсім зрозуміло:

- Договори всі, які можна надати, надаються.

І додав, що на сайт Кременчуцької міської ради викласти договір не має права, бо так прописано в договорі. Батьки кажуть, що він бреше і просять надати договір.

- Не водіть з нами хороводи, - кричать батьки.

Пан Малецький розповів, що 15 листопада спілкувався з директором компанії «Арт Проже» (вона виконує ремонти) у Києві, домовилися, що додадуть працівників. Якщо температура впаде, застосують спеціальну технологію і продовжуватимуть роботи. Пожежні сходи та дах у садках будуть доробляти вже під час навчального процесу.

Незважаючи на мороз, деякі батьки привели із собою дітей, бо їх немає з ким залишити

Після мітингу міський голова Віталій Малецький із заступниками Проценко, Усановою, Кравченко пішов інспектувати дитсадок №11.