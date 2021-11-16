Кременчуцькі нацгвардійці ловили осіб з зеленою та білою речовиною

Сьогодні, 09:42 Переглядів: 343 Коментарів: 1

Нацгвардійці з військової частини 3059, яка базується у Кременчуці, за вихідні зловила кількох осіб з наркотиками.

11 листопада під час патрулювання нацгвардійці помітили громадян, які поводились підозріло. Під поверхневої перевірки у одного із них виявили паперовий згорток з рослиною речовиною зеленого кольору. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Наступного дня гвардійці помітили групу осіб, які порушували громадський порядок. Під час спілкування з гвардійцями один із чоловіків почав помітно нервувати. В ході поверхневої перевірки в останнього виявили паперовий згорток з рослиною речовиною зеленого кольору. Порушника передали працівникам поліції.

А 13 листопада затримали громадянина, у якого знайшли пластиковий контейнер з білою речовиною. На місце події викликали слідчо оперативну групу.



