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Надзвичайні новини

Кременчуцькі нацгвардійці ловили осіб з зеленою та білою речовиною

Сьогодні, 09:42 Переглядів: 343 Коментарів: 1

 

Результат роботи кременчуцьких гвардійців за вихідні

Нацгвардійці з військової частини 3059, яка базується у Кременчуці, за вихідні зловила кількох осіб з наркотиками. 

11 листопада під час патрулювання нацгвардійці помітили громадян, які поводились підозріло. Під поверхневої перевірки у одного із них виявили паперовий згорток з рослиною речовиною зеленого кольору. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Наступного дня гвардійці помітили групу осіб, які порушували громадський порядок. Під час спілкування з гвардійцями один із чоловіків почав помітно нервувати. В ході поверхневої перевірки в останнього виявили паперовий згорток з рослиною речовиною зеленого кольору. Порушника передали працівникам поліції.

А 13 листопада затримали громадянина, у якого знайшли пластиковий контейнер з білою речовиною. На місце події викликали слідчо оперативну групу.


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Автор: Альона Душенко
Теги: нацгвардія наркотики
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Коментарі: 1

1 356
hunter:
Сьогодні, 09:57

Ой,та не надо smile ,это вся заслуга мэра,он возглавляет борьбу с наркотиками(наверное,но так было написано).smilesmilesmile


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