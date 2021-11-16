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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Ексфутболіста «Кременя» вшанували хвилиною мовчання перед футзальним поєдинком

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 368

 

Прощання з футболістом пройде на Свіштовському цвинтарі 

Цими вихідними відбувся черговий тур чемпіонату міста з футзалу. У манежі Граніт перед грою Магія смаку/Електроцентр - Інтер-Авто-2 футболісти вшанували хвилиною мовчання ексфутболіста «Кременя». 

35-річний Антон Бородін помер 11 листопада. Антон Бородін виступав за «Кремінь» з 2003 до 2012 року з перервами. Прощання відбудеться 17 листопада о 13.45 на Свіштовському цвинтарі. 

Помер 35-річний ексфутболіст «Кременя» Антон Бородін

 

Результати чемпіонату Кременчука з футзалу за 13 та 14 листопада

Вища ліга 

  • Геологія - JTI 4:0
  • Шарліс - Антон 1:6

2-3 ліга

  • Трансгаз - Круть і Ко 10:3
  • Світловодськ - Кременчук 2:2
  • Деївка - Поло 3:10
  • Стріт - Кременчук 3:6
  • Зоря - Кремкофе 5:4
  • 1 віконний - Диліжанс 4:3
  • Кредмаш - Нафтовик-В 3:2
  • Зоря - Динамо 4:2

4 ліга

  • Кременчук - Атлант 4:1
  • Кремінь-АТО - Мегаспорт 4:3
  • Магія смаку/Електроцентр - Інтер-Авто-2 7:2
  • Маяк-2 - Темп 11:8
  • Світ спорту - ПП 8:5

5 ліга

  • Олімп - Прорив 4:4
  • Правий Берег - Штурм 6:2
  • Ізумруд - Альянс 0:5
  • Альянс - Бориси 2:3
  • Патріот - Рошен 2:5
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Виталий Костюк
Теги: футбол Кремінь поховання
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