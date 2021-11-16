Ексфутболіста «Кременя» вшанували хвилиною мовчання перед футзальним поєдинком
Сьогодні, 10:01
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Прощання з футболістом пройде на Свіштовському цвинтарі
Цими вихідними відбувся черговий тур чемпіонату міста з футзалу. У манежі Граніт перед грою Магія смаку/Електроцентр - Інтер-Авто-2 футболісти вшанували хвилиною мовчання ексфутболіста «Кременя».
35-річний Антон Бородін помер 11 листопада. Антон Бородін виступав за «Кремінь» з 2003 до 2012 року з перервами. Прощання відбудеться 17 листопада о 13.45 на Свіштовському цвинтарі.
Результати чемпіонату Кременчука з футзалу за 13 та 14 листопада
Вища ліга
- Геологія - JTI 4:0
- Шарліс - Антон 1:6
2-3 ліга
- Трансгаз - Круть і Ко 10:3
- Світловодськ - Кременчук 2:2
- Деївка - Поло 3:10
- Стріт - Кременчук 3:6
- Зоря - Кремкофе 5:4
- 1 віконний - Диліжанс 4:3
- Кредмаш - Нафтовик-В 3:2
- Зоря - Динамо 4:2
4 ліга
- Кременчук - Атлант 4:1
- Кремінь-АТО - Мегаспорт 4:3
- Магія смаку/Електроцентр - Інтер-Авто-2 7:2
- Маяк-2 - Темп 11:8
- Світ спорту - ПП 8:5
5 ліга
- Олімп - Прорив 4:4
- Правий Берег - Штурм 6:2
- Ізумруд - Альянс 0:5
- Альянс - Бориси 2:3
- Патріот - Рошен 2:5
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: Виталий Костюк
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