Ексфутболіста «Кременя» вшанували хвилиною мовчання перед футзальним поєдинком

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Прощання з футболістом пройде на Свіштовському цвинтарі

Цими вихідними відбувся черговий тур чемпіонату міста з футзалу. У манежі Граніт перед грою Магія смаку/Електроцентр - Інтер-Авто-2 футболісти вшанували хвилиною мовчання ексфутболіста «Кременя».

35-річний Антон Бородін помер 11 листопада. Антон Бородін виступав за «Кремінь» з 2003 до 2012 року з перервами. Прощання відбудеться 17 листопада о 13.45 на Свіштовському цвинтарі.

Результати ч емпіонату Кременчука з футзалу за 13 та 14 листопада

Вища ліга

Геологія - JTI 4:0

Шарліс - Антон 1:6

2-3 ліга

Трансгаз - Круть і Ко 10:3

Світловодськ - Кременчук 2:2

Деївка - Поло 3:10

Стріт - Кременчук 3:6

Зоря - Кремкофе 5:4

1 віконний - Диліжанс 4:3

Кредмаш - Нафтовик-В 3:2

Зоря - Динамо 4:2

4 ліга

Кременчук - Атлант 4:1

Кремінь-АТО - Мегаспорт 4:3

Магія смаку/Електроцентр - Інтер-Авто-2 7:2

Маяк-2 - Темп 11:8

Світ спорту - ПП 8:5

5 ліга