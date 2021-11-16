У Горішніх Плавнях горіла дача

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16 листопада о 5.02 у дачному будинку садового товариства в Горішніх Плавнях сталася пожежа. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Вогнеборці, які прибули на виклик, через сильне задимлення працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 6.29, а о 7.20 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Надзвичайники врятували від знищення полум’ям розташовану поруч дачу.

До гасіння залучалися 6 чоловік особового складу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 машини.

Причина пожежі наразі встановлюється.