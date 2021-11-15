Квест про тест: за яких умов кременчужанам роблять безкоштовні ПЛР-тести

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 863

Згідно з наказом МОЗ, тести мають робити кожному, хто має симптоми ГРВІ. «ТелеграфЪ» з'ясував, чи так це працює в нашому місті

Кременчужани, які захворіли на COVID-19 або мають підозру щодо коронавірусної хвороби, часто стикаються з проблемами під час встановлення діагнозу та лікування. Яскравим прикладом стала історія нашої читачки Н. У жінки захворіла вся родина, і встановлення діагнозів у реаліях Кременчука стало справжнісіньким квестом.

«Першим захворів чоловік. Після повернення з відрядження в нього стрімко погіршилося самопочуття. Він звернувся до приватної клініки, адже має декларацію з лікарем, який працює саме там. Тест на COVID-19 чоловік здавав за власні гроші, адже лікар сказала, що в іншому випадку не зможе продовжити лікарняний».

Пані Н. телефонувала в МОЗ, аби з’ясувати, чому чоловіку не зробили цей тест безкоштовно. Там відповіли, що у медичному закладі зобов’язані робити експрес-тест усім, в кого підвищена температура.

«Але експрес-тестів в них немає тому що наше місто їх не закупило. Місяць тому я телефонувала в департамент охорони здоров’я, мені заступник Середи (не пам’ятаю прізвище), сказав, що місто от-от має закупити тести, проплата вже пройшла. А їх досі немає! Щодо ПЛР-тестів, то їх безкоштовно роблять лише тим, у кого пневмонія».

За кілька днів симптоми з’явилися й у 12-річної дитини. У цьому випадку безкоштовний тест теж не зробили: за словами жінки, дітям тест на коронавірус роблять теж лише за наявності пневмонії. Звісно, батьки не стали чекати розвитку пневмонії і зробили платний тест. Він виявився позитивним.

Наступного дня пані Н. теж захворіла, і змогла отримати безкоштовний ПЛР-тест лише після дзвінка у МОЗ.

Хвороба у всієї родини протікає у легкій формі – адже всі вакциновані. Пані Н. дуже вразило те, як нехтують дотриманням карантинних вимог у медичних закладах міста:

«Я прийшла здавати ПЛР-тест, а в людей у черзі нос відкритий! Черга, до речі, була величезна - аж до входу».

«ТелеграфЪ» поспілкувався з директором департаменту охорони здоров’я Максимом Середою щодо наявності в місті тестів на антиген, умов, за яких кременчужани можуть отримати тести безкоштовно та про дотримання карантинних вимог в медичних закладах міста. На жаль, у відповідях не так вже й багато конкретики.

- Чи повинні робити ПЛР-тести дітям на загальних умовах (наявність симптомів ГРВІ або пневмонії) за відсутності тестів на антиген?

- Обстеження на визначення наявності чи відсутності вірусу SARS-CoV-2 в організмі проводиться за медичними та протиепідемічними показами відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2020 №722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19».

Покази до обстеження на визначення РНК SARS-CoV-2 з використанням методу ПЛР чи визначення антигену SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів визначає лікуючий лікар з урахуванням клінічної картини та епідемічної ситуації.

- Чи є зараз в медичних закладах міста тести на антиген до SARS-CoV-2? Якщо ні, то в чому причина?

- Заклади охорони здоров'я Кременчука, які надають первинну медичну допомогу та стаціонарну медичну допомогу, забезпечені мінімальною потребою в швидких тестах для визначення антигену SARS-CoV-2. Запаси постійно поповнюються за рахунок медичних підприємств. Найближчим часом очікується надходження тестів на визначення антигену SARS-CoV-2 від міністерства охорони здоров'я, придбаних за державні кошти.

- Люди скаржаться на величезні черги до сімейних лікарів, які виникають у поліклініках. Там не дотримуються дистанції, в багатьох маски неправильно одягнені. Чи працює департамент охорони здоров'я над тим, щоб якось виправити ситуацію?

- Захворюваність на ГРВІ, в тому числі на COVID-19, в місті зростає з вересня 2021 року. Навантаження на лікарів первинної медичної допомоги та лікарів ковідних шпиталів понаднормове та постійно зростає. В закладах охорони здоров’я постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо дотримання протиепідемічних заходів, дотримання дистанції та носіння масок.

Активно проводиться вакцинальна кампанія поза межами закладів охорони здоров’я як основний та дієвий спосіб профілактики COVID-19.

- Чи роблять тести на COVID-19 вакцинованим кременчужанам за умови наявності симптомів ГРВІ чи пневмонії?

- Обстеження на визначення наявності чи відсутності SARS-CoV-2 проводиться за медичними показами в тому числі і вакцинованим особам.

Завітали ми й до ЦПМСД №1, аби подивитися на якість дотримання карантинних вимог. Слід зазначити, що людей було не так вже й багато, і вони намагалися дотримуватися дистанції. Але, на жаль, поодинокі випадки неправильного носіння масок дійсно траплялися.

Черга в поліклініці

Історія пані Н. не поодинока. Здавалося б, зважаючи на зростаючі показники захворюваності, тести на COVID-19 мали б робити за наявності щонайменших симптомів ГРВІ – але реалії дещо інші. За умови постійного дефіциту експрес-тестів усю відповідальність за призначення ПЛР-тесту покладають на лікарів, які не квапляться призначати тест навіть за наявності контакту хворого з людиною, що має підтверджений діагноз. У випадку пані Н. допоміг дзвінок у МОЗ, проте багато хто з кременчужан змушений чекати на розвиток пневмонії або платити гроші за тести.