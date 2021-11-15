Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Кременчуцький НПЗ зупинив відвантаження після аварії (доповнено)

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 1 643 Коментарів: 6

 

Постачання припинено до 25 листопада

Кременчуцький НПЗ «Укртатнафти» призупинив відвантаження нафтопродуктів через аварію на встановлення первинної переробки нафти AT-2 ГК-3/1, що сталася в суботу, за даними учасників ринку. Компанія повідомила своїх контрагентів, що через форс-мажор немає можливості своєчасно постачати нафтопродукти, повідомили покупці кременчуцького палива. Про це пише «Металлургпром».

«Точної дати, коли відновляться відвантаження, поки що немає, але нам кажуть, що не раніше 20—25 листопада», — розповів один із трейдерів.

В «Укртатнафті» поки що офіційно не прокоментували цю інформацію.

Тим часом джерело на підприємстві повідомило, що частина установок на Кременчуцькому НПЗ працює у штатному режимі.

У жовтні завод у Кременчуці скоротив виробництво бензину на 25 тис. тонн, до 77 тис. тонн, але трохи підвищив випуск дизпалива — на 4 тис. тонн, до 102 тис. тонн, за даними учасників ринку. Третій місяць поспіль Укртатнафта утримувала максимальний рівень випуску авіапалива — 26 тис. тонн на місяць. Тим часом виробництво дорожнього бітуму на підприємстві в жовтні знизилося на 9 тис. тонн щодо вересня до 35 тис. тонн.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі «Укртатнафти», на даний момент ведуться ремонтні роботи з метою найскорішого запуску установки первинної переробки нафти, які плануються завершити протягом декількох днів.

Компанія докладає всіх зусиль щодо відновлення відвантаження нафтопродуктів та виконання зобов’язань перед своїми контрагентами та покупцями. Стосовно термінів початку відвантаження нафтопродуктів у повному асортименті буде повідомлено найближчим часом.

3
Автор: Руслана Горгола
Теги: НПЗ Укртатнафта
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 6

93
rva:
Сьогодні, 14:42

прибалты до сокращались..


21 0
278
LYuSIYa:
Сьогодні, 15:55

Це ж які установки працюють в штатному режимі? БОВ, електрики? Назвіть, будь ласка.


1 0
1 236
antikola:
Сьогодні, 15:57

Цитата: LYuSIYa
які установки працюють в штатному режимі?
бенина керасинка наверное


0 0
177
mefisto:
Сьогодні, 16:08

Цитата: rva

прибалты до сокращались..

И научили как по быстрому ремонты установок делать. Вырезая бушные трубы и оборудование со стоящих установок можно ж экономить. Сколько за 2 недели простоя теперь наэкономят.


2 0
1 236
antikola:
Сьогодні, 16:18

Цитата: mefisto
Вырезая бушные трубы и оборудование со стоящих установок
интересно светят сейчас швы и металл, или уже не надоsmile


1 0
293
Pereselenets:
Сьогодні, 17:05

Выжимают последние соки из завода.


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх