Кременчуцький НПЗ зупинив відвантаження після аварії (доповнено)

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 1 643 Коментарів: 6

Кременчуцький НПЗ «Укртатнафти» призупинив відвантаження нафтопродуктів через аварію на встановлення первинної переробки нафти AT-2 ГК-3/1, що сталася в суботу, за даними учасників ринку. Компанія повідомила своїх контрагентів, що через форс-мажор немає можливості своєчасно постачати нафтопродукти, повідомили покупці кременчуцького палива. Про це пише «Металлургпром» .

«Точної дати, коли відновляться відвантаження, поки що немає, але нам кажуть, що не раніше 20—25 листопада», — розповів один із трейдерів.

В «Укртатнафті» поки що офіційно не прокоментували цю інформацію.

Тим часом джерело на підприємстві повідомило, що частина установок на Кременчуцькому НПЗ працює у штатному режимі.

У жовтні завод у Кременчуці скоротив виробництво бензину на 25 тис. тонн, до 77 тис. тонн, але трохи підвищив випуск дизпалива — на 4 тис. тонн, до 102 тис. тонн, за даними учасників ринку. Третій місяць поспіль Укртатнафта утримувала максимальний рівень випуску авіапалива — 26 тис. тонн на місяць. Тим часом виробництво дорожнього бітуму на підприємстві в жовтні знизилося на 9 тис. тонн щодо вересня до 35 тис. тонн.

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Як повідомили у пресслужбі «Укртатнафти», на даний момент ведуться ремонтні роботи з метою найскорішого запуску установки первинної переробки нафти, які плануються завершити протягом декількох днів.

Компанія докладає всіх зусиль щодо відновлення відвантаження нафтопродуктів та виконання зобов’язань перед своїми контрагентами та покупцями. Стосовно термінів початку відвантаження нафтопродуктів у повному асортименті буде повідомлено найближчим часом.