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Кременчук, Спорт

У Кременчуці зареєстрували нове громадське об`єднання «Асоціація тренерів паралімпійської легкої атлетики»

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 255

 

Кошти на реєстрацію виділив паралімпійський срібний призер

4 листопада у Кременчуці зареєстрували нове громадське об`єднання - «Асоціація тренерів паралімпійської легкої атлетики». Головою асоціації обрали тренера - викладача КДЮСШ «Авангард» Вікторію Берчук. Про це повідомив почесний голова правління ГО «Кременчуцький дитячо-юнацький центр спорту для осіб з обмеженими можливостями «Оріяна» Валерій Лекумович.

Матеріальну допомогу для реєстрації надав срібний призер Паралімпіади у Токіо Олександр Яровий.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: паралімпіада тренер реєстрація
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