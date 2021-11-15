У Кременчуці зареєстрували нове громадське об`єднання «Асоціація тренерів паралімпійської легкої атлетики»

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4 листопада у Кременчуці зареєстрували нове громадське об`єднання - «Асоціація тренерів паралімпійської легкої атлетики». Головою асоціації обрали тренера - викладача КДЮСШ «Авангард» Вікторію Берчук. Про це повідомив почесний голова правління ГО «Кременчуцький дитячо-юнацький центр спорту для осіб з обмеженими можливостями «Оріяна» Валерій Лекумович.

Матеріальну допомогу для реєстрації надав срібний призер Паралімпіади у Токіо Олександр Яровий.