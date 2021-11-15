Полтавщина на межі «червоної» зони: Віктор Лисак розповів про перспективи

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 450

За рівнем захворюваності на 100 тис. населення наша область має показник у 1020 осіб

Станом на 15 листопада пацієнтами з підозрою та хворими на COVID-19 зайнято 62, 8% ліжкомісць. Про це директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак зауважив під час апаратної наради.

- Якщо перетнемо межу 65% зайнятих ліжкомісць, область автоматично потрапить до «червоної» зони. Уже зараз фактично ми знаходимося на її межі, – сказав пан Лисак.

На даний момент вже 18 областей України знаходяться в «червоній» зоні, і Полтавщина може стати наступною.

Як повідомив Віктор Лисак, за рівнем захворюваності на 100 тис. населення наша область має показник у 1020 осіб. Для порівняння, місто Київ – 1700-1800. Також минулого тижня в області фіксували антирекорд – 1591 випадок захворювання за добу. Це стосується й кількості летальних випадків упродовж тижня – 137. В області занедужало понад 4700 дітей. 972 лишаються активними, із них віком від 7-17 років – 710.

У Полтавській області на території 30 громад діють додаткові протиепідемічні обмеження

За словами виконувача обов’язків директора обласного департаменту цивільного захисту Віктора Стеблянка, нині обмеження «червоної» карантинної зони діють на території Горішньоплавнівської, Семенівської, Кам’янопотоківської, Новогалещинської, Пришибської, Пирятинської, Лубенської, Хорольської, Гребінківської, Сенчанської, Гадяцької, Лохвицької, Заводської, Великосорочинської, Комишнянської, Великобудищанської, Білоцерківської, Драбинівської, Мартинівської, Зіньківської, Карлівської та Машівської громад.

Як повідомив Стеблянко, ще 8 громад області запровадили незначні карантинні обмеження – Кременчуцька, Градизька, Піщанська, Сергіївська, Білицька, Новосанжарська, Новоселівська та Скороходівська.