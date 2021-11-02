У зв'язку з ремонтами у Кременчуці закривають 4 дитсадка — дітей терміново «розсовують» по інших закладах

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 1 441 Коментарів: 2

У департаменті освіти сподіваються, що це ненадовго — на тиждень чи 10 днів

До редакції ТЪ почали звертатися батьки стурбованих дошкільнят: повідомляти, що дитсадки, де триває затяжна термомодернізація, знову закривають на невизначений час, а дітей пропонують або залишити вдома, або перевести до інших закладів. Причому все — в авральному порядку: попередили за один день до закриття.

— Мама працює, я бабуся — теж працюю. Питання стоїть так: або комусь звільнятися, або брати відпустку на невизначений термін! — такий дзвінок пролунав у редакції.

Сигнали про закриття дитсадків ми отримали від батьків та родичів вихованців дитсадків №11 та №64. Одна із мам обурюється: хто заважав завершити роботи влітку?

Завідувачка дитсадка №11 Юлія Шевченко підтвердила інформацію про тимчасове закриття дитсадка — до завершення робіт з термомодернізації.

— Із завтрашнього дня призупинена робота закладу. Будуть завершуватися роботи з утеплення фасаду, буде збільшена кількість і нестандартного обладнання, і людей, щоб якнайшвидше завершити ці роботи. Тому прийнято таке рішення, — прокоментувала Юлія Шевченко.

Вона підкреслила, що це робиться задля безпеки дітей, а батькам запропонували перевести вихованців до дитсадка №34. У дитсадку нині обліковується 105 дітей, фактично ходить 65.

— Ми опитуємо батьків, хто може залишити дітей вдома, а хто не може пропонуємо 34 садочок. Там буде група, нам виділяють, туди підуть вихователь і помічник вихователя, — розповіла завідувачка дитсадка №11.

Проте, зауважимо, що одна група не вмістить усіх 65 дітей різного віку. Юлія Шевченко додає: будуть спілкуватися з батьками. Дитсадок уже закривали — коли встановлювали вікна, тоді у інші заклади виявило бажання віддати дітей 10 батьків. Інші відмовилися — бо це незручно.

Скільки всього дитсадків закривають у зв'язку з ремонтами? Директор департаменту освіти Геннадій Москалик, розповів ТЪ, що це чотири заклади: №5, 11, 25 (сусідній з 11-м), 64.

- На який термін закриваються дитсадки? - запитав ТЪ. - Обіцяють виконати роботи оперативно, протягом 10 днів чи тижня. Перебування дітей там зараз буде неможливе.

Геннадій Москалик запевняє, що батькам тимчасово пропонують інші садочки.

Крім цих чотирьох, які закривають зараз, повністю зачинені ще три дитсадка, де з літа йдуть роботи: №18, 62, 70. Усього було зачинено 11 дитсадків — потім групи у деяких відкривали після встановлення вікон — тепер дитсадки зачиняють вдруге.

Нагадаємо, минулого тижня хід робіт у дитсадку №11 перевіряли депутати. Батьки вихованців ставили питання про безпеку, адже фактично діти перебували на будмайданчику.

Учора в ефір вийшла програма «Стосується кожного» — про смертельну травму у дитсадку №19, де впало дерево, та про відповідальність чиновників і педагогів. Ми припускаємо, що саме після цього дитсадки, які відновили роботу під час затяжних ремонтів, почали зачиняти знов.

Замовником робіт виступає КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія», генпідрядник — азербайджанська компанія «Арт Проже». строки ремонтних робіт, які мали завершитися влітку, зірвані.