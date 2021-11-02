У зв'язку з ремонтами у Кременчуці закривають 4 дитсадка — дітей терміново «розсовують» по інших закладах

До редакції ТЪ почали звертатися батьки стурбованих дошкільнят: повідомляти, що дитсадки, де триває затяжна термомодернізація, знову закривають на невизначений час, а дітей пропонують або залишити вдома, або перевести до інших закладів. Причому все — в авральному порядку: попередили за один день до закриття.
Сигнали про закриття дитсадків ми отримали від батьків та родичів вихованців дитсадків №11 та №64. Одна із мам обурюється: хто заважав завершити роботи влітку?
Завідувачка дитсадка №11 Юлія Шевченко підтвердила інформацію про тимчасове закриття дитсадка — до завершення робіт з термомодернізації.
Вона підкреслила, що це робиться задля безпеки дітей, а батькам запропонували перевести вихованців до дитсадка №34. У дитсадку нині обліковується 105 дітей, фактично ходить 65.
Проте, зауважимо, що одна група не вмістить усіх 65 дітей різного віку. Юлія Шевченко додає: будуть спілкуватися з батьками. Дитсадок уже закривали — коли встановлювали вікна, тоді у інші заклади виявило бажання віддати дітей 10 батьків. Інші відмовилися — бо це незручно.
Скільки всього дитсадків закривають у зв'язку з ремонтами? Директор департаменту освіти Геннадій Москалик, розповів ТЪ, що це чотири заклади: №5, 11, 25 (сусідній з 11-м), 64.
- На який термін закриваються дитсадки? - запитав ТЪ.
- Обіцяють виконати роботи оперативно, протягом 10 днів чи тижня. Перебування дітей там зараз буде неможливе.
Геннадій Москалик запевняє, що батькам тимчасово пропонують інші садочки.
Крім цих чотирьох, які закривають зараз, повністю зачинені ще три дитсадка, де з літа йдуть роботи: №18, 62, 70. Усього було зачинено 11 дитсадків — потім групи у деяких відкривали після встановлення вікон — тепер дитсадки зачиняють вдруге.
Нагадаємо, минулого тижня хід робіт у дитсадку №11 перевіряли депутати. Батьки вихованців ставили питання про безпеку, адже фактично діти перебували на будмайданчику.
Учора в ефір вийшла програма «Стосується кожного» — про смертельну травму у дитсадку №19, де впало дерево, та про відповідальність чиновників і педагогів. Ми припускаємо, що саме після цього дитсадки, які відновили роботу під час затяжних ремонтів, почали зачиняти знов.
Замовником робіт виступає КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія», генпідрядник — азербайджанська компанія «Арт Проже». строки ремонтних робіт, які мали завершитися влітку, зірвані.
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