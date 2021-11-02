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Як біля Офісу президента: перед мерією Кременчука відкриють льодовий майданчик

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 622 Коментарів: 1

 

Чи буде ковзанка безкоштовною чи за кошти - не повідомляють

Під стінами мерії Кременчука планують облаштувати ковзанку. Відповідний проєкт рішення опубліковано на сайті мерії Кременчука. 

На засіданні виконкому мають погодити розміщення пересувної тимчасової споруди у сфері розваг – льодової арени з наметом «Ice Land» на площі Перемоги біля готелю «Кремінь».

Льодову арену хоче розмістити товариство з обмеженою відповідальністю «Зірки України». Тимчасова споруда загальною площею земельної ділянки 800 м2, відповідно до паспорту прив’язки – з дати прийняття цього рішення до 27 березня 2022 року.

Щодо цінової політики у проєкті рішення не зазначають. 

Нагадаємо, що у 2019 році безкоштовну ковзанку відкрили під стінами Офісу президента у Києві. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: лід ковзанка мерія площа Перемоги
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Коментарі: 1

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VladimirS:
Сьогодні, 13:56

Ух, ты! А если зима будет тёплая, чем они эту ковзанку морозить будут? Вспомним "ледяную" горку возле Кремня! Зима была тёплая, и вместо льда эту горку поливали какими-то моющими средствами, чтобы резиновые круги по этой горке скользили... Думаю, что экологии города вреда было нанесено достаточно! А сейчас как будет?


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