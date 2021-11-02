Як біля Офісу президента: перед мерією Кременчука відкриють льодовий майданчик

Під стінами мерії Кременчука планують облаштувати ковзанку. Відповідний проєкт рішення опубліковано на сайті мерії Кременчука.
На засіданні виконкому мають погодити розміщення пересувної тимчасової споруди у сфері розваг – льодової арени з наметом «Ice Land» на площі Перемоги біля готелю «Кремінь».
Льодову арену хоче розмістити товариство з обмеженою відповідальністю «Зірки України». Тимчасова споруда загальною площею земельної ділянки 800 м2, відповідно до паспорту прив’язки – з дати прийняття цього рішення до 27 березня 2022 року.
Щодо цінової політики у проєкті рішення не зазначають.
Нагадаємо, що у 2019 році безкоштовну ковзанку відкрили під стінами Офісу президента у Києві.
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