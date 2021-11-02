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Кременчужанка отримала гран-прі за авторську поезію на Міжнародному фестивалі-конкурсі

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 326

 

Валентина Шилова відвідує Кременчуцький міський центр позашкільної освіти та Кременчуцьку гімназію №28

Вихованка гуртка з основ медіаграмотності та журналістики Кременчуцького міського центру позашкільної освіти, учениця Кременчуцької гімназії №28 Валентина Шилова завоювала найвищу нагороду – гран-прі – на Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Нашого цвіту – по всьому світу», присвяченому 30 річниці незалежності України. Про це повідомила Юлія Билина. Кременчужанка виборола нагороду у номінації «Літературний жанр. Авторська поезія».


На фестивалі-конкурсі змагались 1800 учасників з різних країн та навіть континентів. Там були представлені роботи в різних жанрах представників Італії, Іспанії, Португалії, Франції, Австрії, Бельгії, Польщі, Хорватії, Словенії, Болгарії, Англії, Туреччини, Ізраїлю, Америки, Канади, Азії, Індії, Молдови, Білорусії, Грузії, Вірменії, Естонії, Латвії, Узбекистану, Казахстану.
Раніше Валентина Шилова вже здобувала найвищі нагороди на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької журналістики Star Way, конкурсі молодих журналістів пам'яті Вадима Бойка та інших.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: конкурс фестиваль творчество поезія стихи вірші поэзия
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