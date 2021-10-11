Завтра потеплішають батареї в лікарнях Кременчука, післязавтра – в дитсадках

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 1 722 Коментарів: 2

Із завтрашнього дня почнуть обігріватися лікарні міста. А з середи (13 жовтня) з опаленням будуть дитсадки. Про це написав на своїй сторінці у фейсбуку мер Кременчука Віталій Малецький.

- З середи розпочнемо опалення у закладах соціальної сфери, в першу чергу, у дитячих садочках, де перебувають найменші діти. Далі будуть запускатися житловий фонд та усі інші об‘єкти, підключені до централізованого опалення. Враховуючи зростання ціни на газ, цей опалювальний сезон не буде простим. Проте, ми зробимо все від нас залежне, щоб ціни на тепло в платіжках кременчужан у цьому опалювальному сезоні не зросли, а Кременчук був з теплом, - пообіцяв міський голова.

Нагадаємо, раніше виконком ухвалив рішення, яким зафіксував теплові тарифи у місті в тому ж розмірі, що й минулого сезону.