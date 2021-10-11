На вихідних у Кременчуці спіймали п'ятьох нетверезих водіїв

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Цими вихідними на вулицях Кременчука патрульна поліція спіймала п'ятьох нетверезих водіїв.

На вулиці Кропивницького 9 жовтня патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, що мав технічні несправності. Під час перевірки документів поліцейські з'ясували, що 38-річний керманич позбавлений судом права керування. До того ж охоронці порядку помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, але пройти огляд у лікаря-нарколога чоловік категорично відмовився.

Також 9 жовтня на вулиці Першотравневій поліцейські помітили автівку Chery, водій якої порушив правила дорожнього руху. Під час розгляду справи патрульні виявили у 33-річного кермувальника ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння чоловік спочатку погодився, але у подальшому категорично відмовився від проведення лабораторних досліджень.

Цього ж дня близько 22.00 на вулиці Київській інспектори отримали виклик «ДТП без потерпілих». Прибувши на місце, патрульні з'ясували, що 28-річний водій Audi, рухаючись заднім ходом, не впевнився у безпечності маневру та врізався у припаркований автомобіль Chery. Крім того, під час спілкування з ймовірним винуватцем ДТП, охоронці порядку помітили, що він напідпитку. Пройти огляд на стан сп'яніння чоловік відмовився.

10 жовтня на проспекті Свободи патрульні зупинили транспортний засіб Daewoo, водій якого не ввімкнув ближнє світло фар у темну пору доби. Під час спілкування з 40-річним керманичем інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду чоловік відмовився.

У цей же день близько 15.00 на вулиці Чкалова охоронці порядку зупинили ВАЗ, водій якого був під наркотиками. Але і цей водій відмовився від проходження огляду у лікаря-нарколога.

На усіх керманичів патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.