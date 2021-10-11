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Вартість послуг «Укрпошти» знову збільшать: цього разу на 15%

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 346

 

Тарифи зростуть вже 1 грудня 2021 року

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації знову підняла граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, розміщений на сайті НКРЗІ.

Деякі тарифи «Укрпошти» зростуть з 1 грудня 2021 року:

  • пересилання листа, поштової картки (пріоритетні, масою до 50 г) подорожчає на 15% з 13 гривень до 15 гривень;
  • тариф на бандероль (пріоритетні, масою до 250 г) збільшать на 15% з 19,50 гривень до 22,50 гривень;
  • за кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу тариф зросте на 16% з 9,50 гривень до 11 гривень.

Вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг в межах України залишиться на рівні 30 гривень, за 1 кг - 5 гривень.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: пошта вартість тарифи
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