Вартість послуг «Укрпошти» знову збільшать: цього разу на 15%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації знову підняла граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, розміщений на сайті НКРЗІ.
Деякі тарифи «Укрпошти» зростуть з 1 грудня 2021 року:
Вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг в межах України залишиться на рівні 30 гривень, за 1 кг - 5 гривень.
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