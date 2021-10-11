В Україні вирішили заборонити дискримінаційну рекламу: про що йдеться в Законі

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Закон «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі» набуде чинності 8 січня 2022 року

7 жовтня в газеті «Голос України» опублікували Закон «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі». Документ набуде чинності 8 січня 2022 року.

Згідно із Законом, дискримінаційна реклама - реклама, що вміщує чи використовує твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками щодо особи та/або групи осіб.

Документ забороняє дискримінаційну рекламу за ознакою статі, тобто таку, що:

містить твердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою та/або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення;

принижує гідність людини за ознакою статі;

демонструє насильство за ознакою статі;

використовує зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об'єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання.

Новий Закон забороняє: