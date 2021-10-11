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Кременчук, Культура, Кременчуг

На минулому тижні помер вчитель музики і співак Микола Грицан

Сьогодні, 16:22 Переглядів: 525

 

Висловлюємо співчуття рідним та близьким

6 жовтня пішов з життя керівних хору дітей ветеранів минулої війни заводу «Кредмаш» Микола Пантелеймонович Грицан.

Його знали багато кременчужан, адже він працював вчителем музики та співів в першій та дев‘ятій школах нашого міста. Співав в хорі «Славутич», був солістом хору ветеранів заводу «Кредмаш», потім став його керівником. Наостанок працював в Автозаводському територіальному центрі.

Вічна Вам пам‘ять, шана і подяка! Висловлюємо співчуття рідним та близьким. 

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Автор: Від імені членів хору Радюк З. І.
Теги: некролог
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