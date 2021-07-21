Гаряча вода лівобережжю Кременчука поки що «‎не світить»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 462 Коментарів: 4

Міська влада тримає питання про гарячу воду на контролі, але поки що на лівобережній частині міста цю послугу не відновлять. Причина в тому, що надавач послуги — ТОВ «‎Кременчуцька ТЕЦ» — не може зараз собі дозволити купити газ. Заважають борги, які обраховуються сотнями мільйонів гривень.

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький 21 липня, відповідаючи на запитання журналістів після засідання виконкому. За його словами, підприємства теплоенергетики очікують на новий закон, який дасть можливість реструктуризувати борги та купити газ. Цей Закон №3508-д ухвалений — але його ще не підписав президент.

Наразі гарячою водою забезпечені лише мікрорайони міста, які обслуговують котельні КП «‎Теплоенерго»: Перший Занасип, Третій Занасип та кілька будинків у Крюкові від котельні №17, де нещодавно завершили ремонт. На інших об'єктах «‎Теплоенерго», яке вже уклало договори на газ, ще тривають ремонтні роботи.