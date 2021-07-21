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Гаряча вода лівобережжю Кременчука поки що «‎не світить»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 462 Коментарів: 4

 

КремТЕЦ ще не уклала угоду на великі обсяги газу через борги 

Міська влада тримає питання про гарячу воду на контролі, але поки що на лівобережній частині міста цю послугу не відновлять. Причина в тому, що надавач послуги — ТОВ «‎Кременчуцька ТЕЦ» — не може зараз собі дозволити купити газ. Заважають борги, які обраховуються сотнями мільйонів гривень.

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький 21 липня, відповідаючи на запитання журналістів після засідання виконкому. За його словами, підприємства теплоенергетики очікують на новий закон, який дасть можливість реструктуризувати борги та купити газ. Цей Закон №3508-д ухвалений — але його ще не підписав президент.

Борги теплоенерго за газ реструктуризують, але не спишуть: що дасть Кременчуку новий закон

Наразі гарячою водою забезпечені лише мікрорайони міста, які обслуговують котельні КП «‎Теплоенерго»: Перший Занасип, Третій Занасип та кілька будинків у Крюкові від котельні №17, де нещодавно завершили ремонт. На інших об'єктах «‎Теплоенерго», яке вже уклало договори на газ, ще тривають ремонтні роботи.

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: гаряча вода Теплоенерго Кременчуцька ТЕЦ
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Коментарі: 4

297
Andron777:
Сьогодні, 16:13

Вже всі адекватні зрозуміли, що гарячої води вже не буде, а якщо колись і появиться то по такій ціні шо мама не горюй. Зрозуміли та вже встановили електробойлери. Навіть якщо ці "уважаємиє гаспада" піднімуть ціни на електрику все рівно буде дешевше користуватись бойлером, та в ранці не відкривати кран гарячої води на декілька хвилин, щоб дістати її з підвалу бо обратка не працює, а в половини будинків її взагалі немає.


5 0
3 303
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:22

Цитата: Andron777
Зрозуміли та вже встановили електробойлери. Навіть якщо ці "уважаємиє гаспада" піднімуть ціни на електрику все рівно буде дешевше користуватись бойлером,
а вы посчитали при цене допустим 3 грн за кВт будет дешевле? Еще вопрос о выделенной мощности на квартиру. Любого уже можно щемить по этому поводу, и повторяю в сотый раз - нагрузка на внутридомовые сети и подстанции оставит нас в том числе без электроэнергии, к этому идет( еще пару месяце без воды). Скоро будут статьи про постоянные аварийные отключения и возгорания ....


1 1
134
belka2:
Сьогодні, 16:28

Раніше жовтня можна і не чекати.


1 0
97
ksenaksenia:
Сьогодні, 16:38

Цитата: zzzzzz

Цитата: Andron777
Зрозуміли та вже встановили електробойлери. Навіть якщо ці "уважаємиє гаспада" піднімуть ціни на електрику все рівно буде дешевше користуватись бойлером,
а вы посчитали при цене допустим 3 грн за кВт будет дешевле? Еще вопрос о выделенной мощности на квартиру. Любого уже можно щемить по этому поводу, и повторяю в сотый раз - нагрузка на внутридомовые сети и подстанции оставит нас в том числе без электроэнергии, к этому идет( еще пару месяце без воды). Скоро будут статьи про постоянные аварийные отключения и возгорания .

 

я видела бойлеры 1,5-1,8 квт, нагрев от 1 часа. конечно нельзя его греть круглые сутки, но у нас был опыт использования небольшого бойлера, то как по мне, два полного нагрева на день (30-50 литров) хватает для семьи из 3 чел. это 6 грн в день, но он же не будет брать всегда максимальную мощность. 

(я работаю весь день дома, то воду использую еще меньше чем бы ездила куда-то, хотя думала что будет наоборот.)

180 грн в месяц, пусть даже умножим эту сумму вдвое, все равно выходит дешевле. 

на квартирах по стандарту вроде бы 2,5 квт, конечно при разумной использовании все будет ок. ну а если врубать фен, микро, утюг, чайник и бойлер одновременно то это жесть


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