Борги теплоенерго за газ реструктуризують, але не спишуть: що дасть Кременчуку новий закон

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 124 Коментарів: 1

Віцемер з комуналки Іван Москалик каже, що закон повністю не вирішить проблеми теплопостачальних підприємств

14 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 3508-д «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу».

Це закон, яким підприємствам теплокомуненерго (які надають послуги теплопостачання населенню) реструктуризують борги за газ, але повністю не спишуть. Проте спишуть пеню та штрафні санкції за невчасні розрахунки.

За повідомленням Мінрегіону, новий Закон передбачає:

перенесення розрахункової дати врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії з 1 липня 2016 року на 1 червня 2021 року;надання можливості підприємствам теплоенергетики реструктуризувати борг за розподіл та транспортування природного газу з наступним списанням нарахованих на неї пені/штрафних санкцій (і знизити у такий спосіб фінансове навантаження на підприємства);

верифікацію та урегулювання за рахунок коштів Державного бюджету заборгованості з різниці в тарифах на тепло, гарячу воду, холодну воду, водовідведення;

зупинення виконавчих проваджень та заходів з примусового виконання рішень в частині стягнення заборгованості за постачання енергоносіїв, а також розподіл природного газу, зокрема за договорами з НАК «Нафтогаз України» та операторами газорозподільчих мереж.

Упродовж трьох місяців Уряд має привести у відповідність до цього законопроєкту свої підзаконні акти.

Цього закону очікували й місцеві виробники тепла. Останнім часом і вони, і місцеві депутати, і мер критикували «кабальний договір» на газ з ДК «Нафтогаз України» - і навіть заявляли, що за таких умов початок опалювального сезону буде під загрозою. І від уряду просили часткове списання боргів за газ, скасування штрафів, пені та інших санкцій. Тож чи справдив новий закон очікування? Про це «ТелеграфЪ» запитав віцемера з комуналки Івана Москалика.

«Закон прийнятий, запитання залишилися»

- Пане віцемер, чи такого закону очікували місцеві ТКЕ (теплокомуненерго) та міська влада?

- Законопроєкт 3508-д ухвалено Парламентом України 14 липня 2021 року. Закон прийнятий, запитання залишилися....

Оскільки для місцевого самоврядування ключовим у цьому законі є вирішення проблем теплопостачання, зосереджуся на них.

Чи вирішує він всі проблеми ТКЕ? Ні. Чи враховано у ньому всі основні пропозиції органів місцевого самоврядування, Асоціації міст України, підприємств ТКЕ? Ні. Чи були враховані під час підготовки до другого читання частина пропозицій органів місцевого самоврядування, Асоціації міст України, підприємств ТКЕ? Так.

Закон ухвалено, він компромісний, для реалізації положень акту потрібно реалізувати кілька ключових моментів:

швидка підготовка та ухвалення підзаконних НПА;

верифікація заборгованості з різниці в тарифах;

внесення змін до Державного бюджету України на 2021 рік, якими буде передбачене виділення коштів для погашення заборгованості з різниці в тарифах;

укладення договорів реструктуризації заборгованості за природний газ.

- Чи вирішить новий закон проблеми кременчуцького «Теплоенерго»?

- Прийняття цього закону є кроком до вирішення системної кризи теплоенергетики. Але є окрема проблема, напряму не пов'язана з Законом, але яка повинна бути вирішена до початку опалювального сезону - договори на постачання природного газу підприємствам ТКЕ. Строки оплати, два обсяги за різною ціною та неспіврозмірні штрафні санкції. Потенційно, це може призвести до припинення постачання природного газу під час опалювального сезону (ПСО скасовано, обов'язку постачати газ за будь-яких умов у Нафтогазу немає) та, відповідно, зупинки підприємств ТКЕ.

Тому передихнули і працюємо далі.

А чи буде закон підписаний Президентом?

Іван Москалик звернув увагу, що 15 липня народний депутат України Олексій Кучеренко (Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина») зареєстрував проєкт постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» (реєстр. № 3508-д від 04.06.2021)».

Реєстрація цього проєкту блокує можливість підписання Закону головою Парламенту та передачу його на підпис Президенту України, підкреслив Іван Москалик.

- З огляду на закінчення на цьому тижні п'ятої сесії Верховної Ради України, потрібно або скликати позачергове засідання Парламенту, або чекати наступної сесії... у серпні-вересні.... – резюмував він.

На сайті ВР станом на 16 липня статус законопроєкту – готується на підпис Президенту.