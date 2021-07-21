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Кременчуцький маршрутник хотів за 800 грн відкупитися від патрульних

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 323 Коментарів: 1

 

Водій проїхав на червоне світло

Кременчуцький маршрутник хотів за 800 грн відкупитися від патрульних. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції міста, це сталося сьогодні, 21 липня. 

 

Водія зупинили на проспекті Свободи за те, що проїхав на червоний сигнал світлофора. І поки патрульні виписували адмінпротокол, 57-річний водій почав пропонувати патрульним 800 грн. Його попереджали про відповідальність за надання хабара, але він продовжував наполягати на своєму, а потім, взагалі, поклав гроші на сидіння службового автомобіля.

Тож правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу для фіксування спроби дати хабар.

0
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: хабар пдр маршрутки
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Коментарі: 1

3 303
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:18

потом будет кричать, взяточники поганые . Посадили бы одного-остальные не предлагали бы.


1 0

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