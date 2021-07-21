«Курити у комбайні заборонено» – під Кременчуком рятувальники провели профілактичний рейд

ДСНСники перевірили, як на полях дотримуються пожежної безпеки
20 липня кременчуцькі рятувальники провели профілактичний рейд на полях, де наразі прибирають пшеницю. Надзвичайники перевірили, як дотримуються комбайнери правил пожежної безпеки. Є декілька основних пунктів, які треба виконати, аби не сталося біди:
- Комбайн має бути справний.
Нерідко пожежі трапляються саме через несправну техніку. Так, наприклад, учора у Полтавському районі згорів комбайн.
- Справний вогнегасник, яким водій вміє користуватися;
- На лінію «101» треба дзвонити максимально швидко;
- На комбайні має бути заземлення, аби статична електрика не призвела до пожежі;
- На жнивах має бути автоцистерна;
- Поля мають бути оборані, аби вогонь не розповсюдився;
- Стерню мають змішати з землею за допомогою дисків, аби, у разі чого, пожежа не поширювалась;
- Курити та викидати ганчірки у маслі у полі не можна ні в якому разі.
До того ж, ДСНСники дуже просять громадян не палити сміття у себе на подвір'ях, особливо, якщо вони знаходяться поруч з полями. Тому що за один порив вітру вогонь може перекидатися на 3-4 метри.
- На жаль реєструються такі випадки, коли громадяни, випалюючи сухостій у себе на городі, не замислюються про те, що зовсім поруч розташоване поле, – розповідає Ірин Зуб, головний інспектору відділу запобігання надзвичайним ситуаціям.
З пожежною безпекою на полі, де проводили рейд, було все в порядку. Керівник фірми Semal, Андрій Сидоров каже, що правилами не нехтують, бо, перш за все, це гроші підприємства.
Якщо говорити не абстрактно, а перерахувати у гривні, то виходить наступне: поле 70 гектарів - це потенційно 350-400 тон пшениці. Зараз вона коштує 6500 грн за тону. Виходить 2 275 000 - 2 600 000 грн.
Наостанок ми спитали у фермера, що він може сказати водіям, які, вийшовши «попісяти» на узбіччя, кидають недопалки у поле?
- М'яко сказать? Що ця людина не права, – максимально стримує себе Андрій Сидоров. - Вона наносить збитки не лише сільгосппідприємствам. Вона наносить збитки природі та суспільству.