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Надзвичайні новини

«Курити у комбайні заборонено» – під Кременчуком рятувальники провели профілактичний рейд

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 6

 

ДСНСники перевірили, як на полях дотримуються пожежної безпеки
Фото: Артем Коваленко

20 липня кременчуцькі рятувальники провели профілактичний рейд на полях, де наразі прибирають пшеницю. Надзвичайники перевірили, як дотримуються комбайнери правил пожежної безпеки. Є декілька основних пунктів, які треба виконати, аби не сталося біди: 

  1. Комбайн має бути справний. 
    Нерідко пожежі трапляються саме через несправну техніку. Так, наприклад, учора у Полтавському районі згорів комбайн.
  2. Справний вогнегасник, яким водій вміє користуватися;
  3. На лінію «101» треба дзвонити максимально швидко;
  4. На комбайні має бути заземлення, аби статична електрика не призвела до пожежі;
  5. На жнивах має бути автоцистерна;
  6. Поля мають бути оборані, аби вогонь не розповсюдився;
  7. Стерню мають змішати з землею за допомогою дисків, аби, у разі чого, пожежа не поширювалась;
  8. Курити та викидати ганчірки у маслі у полі не можна ні в якому разі. 

 

Під Кременчуком згоріло більше 4 гектарів пшениці: вогонь ледь не перекинувся на хати

До того ж, ДСНСники дуже просять громадян не палити сміття у себе на подвір'ях, особливо, якщо вони знаходяться поруч з полями. Тому що за один порив вітру вогонь може перекидатися на 3-4 метри. 

- На жаль реєструються такі випадки, коли громадяни, випалюючи сухостій у себе на городі, не замислюються про те, що зовсім поруч розташоване поле, – розповідає Ірин Зуб, головний інспектору відділу запобігання надзвичайним ситуаціям. 

З пожежною безпекою на полі, де проводили рейд, було все в порядку. Керівник фірми Semal, Андрій Сидоров каже, що правилами не нехтують, бо, перш за все, це гроші підприємства. 

 

Якщо говорити не абстрактно, а перерахувати у гривні, то виходить наступне: поле 70 гектарів - це потенційно 350-400 тон пшениці. Зараз вона коштує 6500 грн за тону. Виходить 2 275 000 - 2 600 000 грн. 

Наостанок ми спитали у фермера, що він може сказати водіям, які, вийшовши «попісяти» на узбіччя, кидають недопалки у поле? 

- М'яко сказать? Що ця людина не права, – максимально стримує себе Андрій Сидоров. - Вона наносить збитки не лише сільгосппідприємствам. Вона наносить збитки природі та суспільству. 
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Автор: Юлия Волынская Фото: Артем Коваленко
Теги: пожежна безпека жнива пшениця поле
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